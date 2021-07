Bråstopp i containerfesten

Oslo Børs holdt seg i pluss gjennom hele fredagen, og endte opp 0,49 prosent til 1.137,06 poeng. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,63 milliarder kroner.

Olje

Ved stengetid ble et fat Brent-olje omsatt for 75,44 dollar, ned 0,17 prosent. Et fat WTI-olje ble omsatt for 75,25 dollar, ned 0,44 prosent.

Analytikere på Wall Street er optimistiske til oljeprisutviklingen fremover, ifølge CNBC. Meglerhuset Goldman Sachs spår at Brent-oljen vil handles for mer enn 80 dollar per fat i tredje kvartal, når etterspørselen henter seg inn ytterligere. JP Morgan forventer i mellomtiden at oljeprisen bryter 80-grensen i løpet av fjerde kvartal.

På Oslo Børs falt Equinor 0,31 prosent, mens Aker BP klatret 0,18 prosent.

I rødt

Fredag morgen meldte MPC Container Ships at storeierne Star Spike Limited og Pilgrim Global har solgt 25 millioner aksjer til en kurs på 22 kroner. Nyheten sendte aksjen ned 17,51 prosent, og aksjen ble dagens mest omsatte. Hittil i år har aksjen hatt en eventyrlig utvikling, og er opp hele 235 prosent.

Kryptoaksjen Harmonychain falt hele 12,35 prosent. Natt til tirsdag ble det kjent at datterselskapet Lokotech har fått indikasjoner som tilsier at effektiviteten på chipene som skal brukes til kryptovaluta-mining er langt lavere enn antatt, noe som sendte aksjen rett ned over 50 prosent.

I grønt

All handel i Aker Solutions ble fredag formiddag stanset i vente av nyheter fra selskapet. Klokken 11.30 kunne selskapet i en børsmelding dele at det er valgt som leverandør av et gasskompresjonsanlegg til en verdi på 7 milliarder kroner på Chevrons Janz-Io-felt utenfor Australia, og at det forhandles nå om en endelig kontrakt. Aksjen steg kraftig i etterkant av nyheten og endte opp markante 7,52 prosent.

Jan Haudemann-Andersens selskap, Datum, har lastet opp med enda flere aksjer i Techstep. Techstep-aksjen var på et tidspunkt opp mer enn 10 prosent fredag, og stengte opp 8,84 prosent.

Fredag morgen ble det kjent at Seadrill New Finance har med seg nesten 80 prosent av kreditorene i en omfattende restrukturering. Seadrill-aksjen steg 11,29 prosent.