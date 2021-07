Oslo Børs snur opp-flyaksje til værs

Oslo Børs åpnet i rødt tirsdag morgen, men har etter to times handel snudd opp.

I skrivende stund står hovedindeksen i 1.145,220 poeng, opp 0,19 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,113 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag formiddag opp 0,67 prosent til 77,6 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,6 prosent til 76,6 dollar fatet.

OPEC+ meldte mandag om at de utsetter møtet som skulle finne sted i løpet av gårsdagen. Dette kom etter at flere land var uenige om kartellet skulle fortsette med produksjonskutt.

Equinor er opp 1,1 prosent til 188,44 kroner, mens Aker BP åpner opp 1,14 prosent til 284,4 kroner.

Opp

Fredriksen-selskapet Seadrill er etter to times handel opp 7,16 prosent. Dette kommer etter at aksjen steg nesten 40 prosent på børs mandag.

Aker Solutions åpner opp 4,31 prosent. Dette kommer etter at meglerhuset ABG Sundal Collier økte kursmålet i aksjen.

Norwegian Air Shuttle er opp 5,8 prosent. Selskapet meldte tirsdag morgen om en økt kabinfaktor fra mai til juni.

Norsk Titanium åpner opp 15,32 prosent, og er så langt dagens børsvinner. SEB oppdaterte tirsdag morgen kursmålet i aksjen, og ser en oppside på 60 prosent.

Ned

Grieg Seafood er ned 1,75 prosent. Selskapet har hatt en pen oppgang på børs den siste tiden, og la forrige uke på seg 17 prosent.

Griegs konkurrent Mowi ser også rødt i etter to timers handel, og er ned 0,62 prosent. Dette er til tross for at norske myndigheter i dag annonserte en ambisjon om å femdoble lakseproduksjon i Norge.

GC Rieber Shipping er så langt en av dagens børstapere, og er i skrivende stund ned 4,1 prosent.