Rigg- og kryptofest på flat børs

Oslo Børs åpnet i rødt tirsdag morgen, snudde senere i pluss, før det endte med svak nedgang. Hovedindeksen falt 0,06 prosent til 1.142,38. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,6 milliarder kroner.

Olje

Oljeprisene startet dagen i pluss, men snudde utover ettermiddagen. Ved stengetid tirsdag ble et fat Brent-olje omsatt for 75,74 prosent, ned 1,7 prosent. WTI-oljen falt 2,0 prosent til 74,67 dollar.

Mandag kom meldingen om at det planlagte OPEC+-møtet utsettes på ubestemt tid. Dette skjedde etter at flere land var uenige om hvorvidt oljekartellet skulle forlenge produksjonskuttene.

Det gjør Donald Trumps tidligere energiminister, Dan Brouillette, veldig usikker på oljeprisen, melder CNBC.

– Land har en tendens til å gjøre sin egen greie. Dersom det ikke kommer på plass noen produksjonsavtale, og land styrer egen produksjon, kan oljeprisene kollapse, sier Brouillette.

Oljeprisfallet sendte oljeaksjene på Oslo Børs i minus. Equinor ned 0,76 prosent, og ble dagens mest omsatte. Aker BP falt på sin side 1,24 prosent.

I pluss

Kryptoaksjen Harmonychain steg voldsomt tirsdag, og var på et tidspunkt opp mer enn 40 prosent. Ved stengetid endte den opp 38,97 prosent. Det var ingen spesielle nyheter tirsdag som drev oppgangen, men aksjen stupte forrige uke og hentet seg dermed inn noe.

Norsk Titanium ble en av dagens vinnere, og klatret 17,54 prosent. SEB oppdaterte tirsdag morgen kursmålet i aksjen, og ser en oppside på 60 prosent. SEB-analytiker Truls Engene omtaler aksjen som «spennende».

Fredriksens Seadrill fikk en ny opptur, og steg 24,21 prosent. Dette kommer etter at aksjen steg nesten 40 prosent på børs mandag. Hittil i år er den opp hele 137 prosent.

Aker Solutions steg 0,55 prosent. På et tidspunkt var aksjen opp mer enn 4 prosent. Dette kommer etter at meglerhuset ABG Sundal Collier økte kursmålet i aksjen fra 17 til 21 kroner, og gjentok kjøpsanbefalingen i en oppdatering. I analysen hever ABG estimatene på Aker Solutions sin omsetning for 2022/2023 med omtrent 4 prosent.