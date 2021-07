Blandet dag på Wall Street - S&P avslutter sin 7-dagers opptur

Etter en langhelg i forbindelse med 4. juli-helgen, er de amerikanske børsene tilbake med en blandet dag.

Den brede S&P 500 har lagt syv dager med oppturer og nye rekorder bak seg, men stengte tirsdag ned 0,20 prosent, til 4.343 poeng.

har lagt syv dager med oppturer og nye rekorder bak seg, men stengte tirsdag ned 0,20 prosent, til 4.343 poeng. Den industritunge Dow Jones slanker seg med 0,6 prosent, dratt ned av nedturer i Dow Inc., Chevron, JPMorgan og Chevron. Indeksen ender på 34.577 poeng.

slanker seg med 0,6 prosent, dratt ned av nedturer i Dow Inc., Chevron, JPMorgan og Chevron. Indeksen ender på 34.577 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq var derimot opp 0,17 prosent og tok kvelden på 14.663 poeng.

Amazon steg nesten 5 prosent, etter Pentagon kansellerte en skytjeneste-kontrakt som opprinnelig var tildelt Microsoft, ifølge BBC . Kontrakten var kilden til en juridisk splid mellom selskapene, og Pentagon skal nå revurdere hvem kontrakten nå skal tildeles. Tidligere Amazon-sjef Jeff Bezos gikk av i går, og har nå gått inn i rollen som styreleder.

Kinesiske Didi har hatt en tøff første uke på børs , og falt i dag nesten 20 prosent til 12,47 dollar, under tegningskursen på 14 dollar. Fallet kommer etter at kinesiske myndigheter slår hardt ned på haikeselskapet. I går kom nyheten om at Uber-utfordreren blir nektet å registrere nye kunder. På søndag ble den fjernet fra kinesiske app-butikker.

Brent-oljen faller 3 prosent, til 74,86 dollar pr. fat. I går var oljeprisen på sitt høyeste siden 2018 , grunnet turbulens i OPEC+. De forente arabiske emiratene og Saudi Arabia har fortsatt ikke kommet til enighet rundt forlengelsen av den foreløpige produksjonskuttavtalen, noe som har ført til uro i oljemarkedet. Konsekvensene av en fraværende OPEC-avtale er enda uvisst, og det spås at oljeprisen enten vil kollapse - eller overstige 100 dollar fatet.

Bitcoin er ned 0,2 prosent til 34.023,46 dollar. Ethereum klatrer 3,6 prosent til 2.326,79 dollar.