Oslo Børs åpner opp – Kahoot raser etter sterke tall

Axxis vil gå bort fra å være et rent seismikkselskap og heller bli et børsnotert investeringsselskap. Det vil investere i satsinger tilknyttet overgangen til fornybar energi og reduksjon av karbonutslipp. Som et ledd i den strategiske endringen har styret foreslått at selskapet skal bytte navn til Carbon Transition. Aksjen åpnet positivt, men snudde ned med 1,08 prosent.

Opp

Kongsberg Maritime har signert en kontrakt med det kinesiske verftet COSCO Shipping Offshore for leveranse av teknologipakker til to nye vindinstallasjonsskip. Avtalen er verdt over en halv milliard. Aksjen stiger 1,06 prosent etter nyheten.

BW Ideol har signert en avtale med ENEOS om kommersialisering av flytende havvind i Japan. Aksjekursen er opp med 1,85 prosent.

The Kingfish Company hadde i årets andre kvartal en produksjonsvekst på 17 prosent fra første kvartal – det er produksjonsrekord for selskapet. Aksjen er opp med 2,38 prosent.

TECO 2030 har fått en ordre på et behandlingssystem for ballastvann fra Oceanbat. Ordren skal ligge på rundt 2,35 millioner kroner. Aksjen legger på seg 0,15 prosent.

Oljeprisen

Etter det avlyste OPEC+-møtet på tirsdag og det påfølgende toppunktet på 77,80 dollar fatet, handles et fat med nordsjøolje for 74,76 dollar, ned 0,24 prosent.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 75,74 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Equinor har avsluttet boring av en underundersøkelsesbrønn sør for Troll-feltet i Nordsjøen – den var tørr. Aksjekursen stiger med 0,17 prosent. Aker BP synker med 0,72 prosent.

Mandag kom meldingen om at det planlagte OPEC+-møtet utsettes på ubestemt tid. Dette skjedde etter at flere land var uenige om hvorvidt oljekartellet skulle forlenge produksjonskuttene.

De forente arabiske emiratene mener de foreslåtte kvotene for oljeproduksjonen fordeles på feil grunnlag. I dag fordeles de ut fra produksjonskapasiteten i 2018. Siden da har Emiratene økt produksjonskapasiteten sin betraktelig.