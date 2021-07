Kahoot-krakk på grønn børs

Oslo Børs ligger flatt like før klokken tre onsdag ettermiddag. Hovedindeksen står i 1.141,6 poeng, svakt ned i underkant av 0,1 prosent.

Hittil er det omsatt aksjer for 3,5 milliarder kroner – 1,2 milliarder i Kahoot alene.

Oljeprisen ligger fremdeles og dupper i 75-dollarsjiktet i vente av en avgjørelse fra OPEC+, som har utsatt videre møtevirksomhet på ubestemt tid. I tretiden står Brent Spot i 75,06 dollar pr. fat, med flat utvikling for dagen. WTI-oljen ligger på 73,87 dollar pr. fat, opp 0,1 prosent.

Equinor er ned 2 prosent for dagen til 179,18 kroner, mens Aker BP er ned 2,3 prosent til 271,50 kroner.

Ned

PatientSky faller over 30 prosent til 4,98 kroner onsdag ettermiddag. Krakket i aksjen kommer etter selskapet nedjusterte guidingen for 2021 med over 30 millioner kroner, som resultat av forsinkede inntekter.

Kahoot slapp onsdag en oppdatering for årets andre kvartal. Der kunne selskapet vise til en solid vekst i inntekter og antall abonnenter , og de økte guidingen sin for betalende abonnementer for 2021. Likevel stod ikke veksten til forventingene, og den organiske veksten hadde falt betraketelig.

– Veksten i både gratiskunder og antall betalende kunder var en god del svakere enn forventet, sa analytiker Frank Maaø i DNB Markets.

Da børsen åpnet raste aksjen ned og handelen ble stanset etter elleve minutter. Da handelen ble gjenopptatt fortsatt kursen nedover, og er ved tre-tiden ned 28,4 prosent for dagen til 41,72 kroner.

Seadrill er også ned 18,6 prosent til 4,80 kroner, etter mandagens opptur på nesten 40 prosent.

Kryptoaksjen HarmonyChain ser også et fall på 17 prosent til 0,58 kroner etter den også steg nærmere 40 prosent tirsdag.

Opp

Et trangt containermarked og kjøpsanbefalinger på shippingaksjer har sendt blant annet Golden Ocean Group opp idag. Aksjen stiger 3,8 prosent til 92,80 kroner onsdag.

Blant dagens mest omsatte aksjer finner vi også Nordic Semiconductor , som er opp 1,7 prosent til 240,20 kroner, etter sterk kjøpsanbefaling fra Danske Bank.

Salmon Evolution overføres fra Euronext Growth til hovedlisten på Oslo Børs, ble det besluttet i dag. Aksjen stiger 3 prosent til 7,15 kroner.

The Kingfish Company hadde i årets andre kvartal en produksjonsvekst på 17 prosent fra første kvartal – det er produksjonsrekord for selskapet. Aksjen er opp med 2,4 prosent, til 25,85 kroner.