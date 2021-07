Optimistismen fortsetter på Wall Street

(Saken oppdateres)

Optimismen er fortsatt tilstede på Wall Street i forkant av sentralbankmøte og mange dagers oppgang.

Etter et par minutters handel er alle de toneangivende indeksene i grønt.

Industriindeksen Dow Jones åpner opp 0,03 prosent til 34.596,97 poeng.

åpner opp 0,03 prosent til 34.596,97 poeng. Den brede S&P 500 stiger 0,16 prosent til 4.350,49 poeng

stiger 0,16 prosent til 4.350,49 poeng Tech-indeksen Nasdaq stiger 0,40 prosent til 14.722,05 poeng.

Børsnykommeren på New York Stock Exchange Didi Global har fått hard medfart de siste dagene. Tirsdag falt aksjen 19,6 prosent etter at Kina kunngjorde en gjennomgang av cybersikkerheten i selskapet. Nå har hovedappen til det kinesiske leiebilselskapet blitt fjernet fra både Tencents meldingstjeneste WeChat og AntGroups Alipay for nye brukere. Aksjen faller videre 4,8 prosent i åpningen onsdag.

Sattelittselskapet Planet Labs forbereder seg på å gå på børs gjennom å fusjonere med et SPAC i en avtale med Google, BlackRock og Salesforce Marc Benioff. Planet Labs fusjonerer med spesialoppkjøpsselskapet dMY Technology Group IV som handler under tickeren DMYQ. Aksjen stiger 1,87 prosent ved åpningen onsdag.

WTI oljen var oppe på det høyeste nivået på seks år på tirsdag før den falt noe og råoljen var opp 2 prosent på onsdag. Det har sendt oljeselskaper som Occidental Petroleum, APA Corp. og Pioneer Natural Resources i grønt.

Fall i tiåringen

Den amerikanske tiåringen faller onsdag og handles nå rundt 1,34% i forkant av møtet til den amerikanske sentralbanken Fed.

Markedene er interessert i hva Fed vil signalisere rundt renten, og om de må fremskynde rentehevingen som følge av den økte inflasjonen.

CNBC skriver at syv av 18 medlemmer i panelet ser på det som sannsynlig at Fed må sette opp rentene allerede neste år.

Bankaksjer som Goldman Sachs og JP Morgan Chase fortsetter å falle i tråd med at de lange rentene har falt.

Fallende etterspørsel etter boliglån

Ellers faller etterspørselen etter boliglån for andre uke på rad. Søknader om pantelån ble redusert med 1,8 prosent i forrige uke til det laveste nivået siden før coronapandemien.

Til tross for fallende boliglånsrente falt både refinansiering og kjøpsetterspørsel. Søknader om boligkjøp falt med 1 prosent for uken og 14 prosent i et årsperspektiv. Refinansiering falt med 2 prosent for uken og 8 prosent fra for et år siden.

Bitcoin er opp 2,50 prosent til 34.791 dollar. Ethereum klatrer 2,7 prosent til 2.384 dollar.