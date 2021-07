Pexip faller kraftig på rød børs

Ved 10-tiden torsdag faller Hovedindeksen på Oslo Børs 0,94 prosent til 1.129,89.

Kahoot fortsetter fallet etter å ha rast 26 prosent onsdag. Selskapet slapp onsdag en oppdatering for årets andre kvartal. Der kunne selskapet vise til en solid vekst i inntekter og antall abonnenter , og de økte guidingen sin for betalende abonnenter for 2021. Likevel stod ikke veksten til forventningene, og den organiske veksten hadde falt betraktelig.

Aksjen er ved 10-tiden ned 4 prosent og er klart mest omsatt.

Ledelsen i TGS forventer nettoinntekter etter segmentrapportering på rundt 54 millioner dollar i andre kvartal, går det frem av en børsmelding. Dette er ned fra 96 millioner dollar i andre kvartal i fjor, og også godt under Infront-konsensus på 81 millioner dollar. Aksjen stuper 8,2 prosent etter nyheten.

Pexip økte de årlige gjentakende inntektene (ARR) med 41 prosent år-over-år, til 92,7 millioner dollar, ifølge en handelsoppdatering fra selskapet. Av den årlige veksten i ARR kommer 40 prosentpoeng fra nye kunder, mens resten er fra eksisterende kunder.

Selskapet genererte også ny ARR på 5,5 millioner dollar i andre kvartal, noe lavere enn 9,1 millioner dollar i andre kvartal 2020, men høyere enn 2,4 millioner dollar i samme periode i 2019. Til tross for veksten faller aksjen markante 16 prosent ved 10-tiden.

Subsea 7 slår sin fornybarvirksomhet sammen med OHT og danner Seaway 7, går det frem av en børsmelding torsdag. Det sammenslåtte selskapet vil eies 72 prosent av Subsea 7 og 28 prosent av OHT. OHT-aksjen stiger nesten 10 prosent torsdag formiddag. Subsea 7 er på sin side opp 2,1 prosent.

Andre aksjer som gjør store utslag tidlig i handelen er Seadrill, som raser 17,2 prosent, og Fjord1 som stiger 16,2 prosent.

Oljeprisen

Torsdag morgen er det nedgang for oljeprisene. Et fat Brent-olje omsettes for 73,01 dollar, ned 0,49 prosent, mens WTI-oljen faller 0,58 prosent til 71,69 dollar.

Brent-oljen har falt nesten 5 prosent siden mandag, etter at samtalene mellom organisasjonen landene i OPEC+ brøt sammen da Saudi-Arabia nektet å godta kravet fra De forente arabiske emirater om å øke oljeproduksjonen.

Oljeaksjene på Oslo Børs åpner ned torsdag. Equinor faller 0,1 prosent, mens Aker BP er ned 1,0 prosent. Sistnevnte produserte 198.600 fat med oljefatekvivalenter pr. dag i andre kvartal, ifølge en oppdatering torsdag. Det er 10,6 prosent lavere enn første kvartal, som endte på 222.200 fat oljefatekvivalenter pr. dag.