Fallet på Oslo Børs har tiltatt utover ettermiddagen torsdag, tynget av en rekke tungvekteraksjer. Hovedindeksen er i 15.30-tiden ned 1,54 prosent til 1.123 poeng, etter å ha vært ned rundt prosenten tidligere på dagen. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 4,2 milliarder kroner.

Oljeprisene medvirker også til nedgangen. Brent-oljen er ned 0,3 prosent til cirka 73,20 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned 0,4 prosent til cirka 71,80 dollar fatet. Brent-oljen har falt nesten 5 prosent siden mandag, etter at samtalene mellom landene i OPEC+ brøt sammen da Saudi-Arabia nektet å godta kravet fra De forente arabiske emirater om å øke oljeproduksjonen.

På Oslo Børs er Equinor ned en halvannen prosent, Aker BP faller mer enn 3 prosent.

Både sjefanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB og Oddvar Bjørgan i Carnegie tror imidlertid på en fortsatt høy oljepris, og har pekt ut noen favorittaksjer i sektoren.

Den mest omsatte aksjen hittil er Kahoot , som lenge gikk mot en ny kurssmell etter onsdagens kjempeskrell. Så kom meldingen om SoftBanks kjempekjøp, og aksjen gikk en kort periode mot en liten opptur. Nå er aksjen imidlertid tilbake i rødt.

Onsdag kom selskapet med driftsoppdatering der veksten ikke sto til forventningene. DNB Markets har vraket sin kjøpsanbefaling og slanket kursmålet betraktelig i ettertid.

Fjord1 utmerker seg også blant de mest omsatte aksjene, men med tosifret kursoppgang. Det skjer etter meldingen onsdag kveld om at Sævik-familien kjøper seg kraftig opp i fergerederiet.

Subsea 7 er dessuten opp drøye 3 prosent, på meldingen om at selskapet slår sammen sin fornybarvirksomhet med OHT. OHT-aksjen er selv opp rundt tosifret.

Men i store trekk er det mye rødt blant de mer omsatte:

Nel er ned rundt 5 prosent. Det er bare få dager siden DNB Market startet dekning av aksjen med en anbefaling om å selge og et kursmål som indikerer at aksjen skal ytterligere ned.

MPC Container Ships er ned rundt 7 prosent. DNB Markets har også for shippingaksjen lansert en salgsanbefaling , mens kjendisinvestor trosser denne og har hamstret MPC-aksjer denne uken.

Pexip stuper rundt 19 prosent, etter at selskapet torsdag har kommet med sin inntektsoppdatering for andre kvartal. Der fremkom det at videokonferanseselskapet sikter mot 300 millioner dollar i årlige gjentagende inntekter innen 2024. Meglerhus mener tallene var svake, men Pareto Securities tror på tiltagende vekst senere i år.

Og seismikkselskapet TGS er ned rundt 7 prosent. Også her er det kvartalsoppdatering som utløser kursfallet. Analytiker Kim André Uggedal i SEB sier han ikke har sett svakere TGS-inntekter på flere år.

John Fredriksens riggselskap Seadrill er dessuten ned tosifret, mens Hexagon Purus og Zwipe er andre aksjer som faller en del.

Foruten Fjord1 er 5th Planet Games, OHT og Zenith Energy blant aksjene som stiger mest.