Det endte med nedgang på New York-børsen torsdag etter økende bekymringer for den økonomiske bedringen etter pandemien. Bekymringene ble styrket også styrket etter det ble klart at Japan har erklært unntakstilstand i landet som følge av økt smittetrykk.

Dow Jones var ned 0,75 prosent til 34.421,23 poeng.

S&P 500 falt 0,85 prosent til 4.321,07 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite var ned 0,72 prosent til 14.559,78 poeng.

Arbeidsmarkedet og smitte bekymrer

Etter rekordhøye noteringer på New York-børsen har kommet på løpende bånd den siste perioden, var det definitivt et sceneskifte i markedet i dag. Arbeidsmarkedstall og bekymringer for smittetrykk bidro til nedgangen.

Arbeidstallene fra USA viste torsdag at 373.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 3. juli. Dette var 2.000 flere enn foregående uke, og også flere enn ventet. Flere analytikere påpeker at arbeidsmarkedet ser ut til å være en bekymring i den økonomiske bedringen fremover.

«Det er en anerkjennelse av at ting ikke ser så bra ut økonomisk som det gjorde i midten av juni», påpekte Edward Park, investeringsdirektør i Brooks Macdonald.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 2,3 prosent til 15,66.

Gullprisen falt 0,9 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.800,50 dollar.

Nordsjøoljen steg 1,2 prosent til 74,31 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,6 basispunkter til 0,056 prosent.

Renten på 2-åringen krympet 2,4 basispunkter til 0,196 prosent.

10-års renten falt 2,8 basispunkter til 1,290 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 2,8 basispunkter til 1,912 prosent.