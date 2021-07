Teknologiselskap og forsikringsselskap skyter i været

Oslo Børs er fortsatt i grønt fredag ettermiddag

I fire-tiden står hovedindeksen i 1.132,96 poeng, opp 1,06 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for rett i overkant av 3,61 milliarder kroner.

Handelsbalansen mot utlandet i Norge var nære rekordnivåer i juni, og var nettoeksporten var på 25 milliarder kroner.

Opp

Teknologiselskapet Airthings stiger over 18 prosent etter at DNB-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen øyner 144 prosent oppside i selskapet i forkant av publiseringen kvartalstall.

Forsikringsselskapet Protector Forsikring stiger over 8 prosent etter å rapportere om enda et sterkt kvartal og at de ligger foran guiding på lønnsomhet.

Meglerhuset ABG Sundal Collier leverte i dag kvartalstall og tredoblet nesten resultatet. Aksjen er opp 5,08 prosent fredag ettermiddag.

Aluminiumsgiganten Hydro fortsetter å melde om flere miljøvennlige tiltak. Fredag melder Hydro om å utvide sitt anlegg i Tyskland som vil øke resirkulering av brukt aluminium betydelig. Aksjen er opp 3,68 prosent så langt idag.

Til tross for at nok et meglerhus sabler kursmålet i Kahoot styrker seg 1,34 prosent til 43,52 kroner ved lunsjtider. Storeierne SoftBank kjøpte seg opp ytterligere i selskapet både torsdag og fredag etter onsdagens dramatiske kursfall.