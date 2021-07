Wall Street kommer seg over rentefrykt og stiger i åpningen

Torsdag stengte Dow Jones ned 0,75 prosent – en nedgang på 259 poeng. Futures-kontraktene på industriindeksen peker mot et positivt byks på 250 poeng, og en oppgang fra start.

En halvtime etter åpningen så det slik ut på de ledende indeksene på Wall Street:

Industriindeksen Dow Jones gikk opp med 0,91 prosent til 34.735.

Den brede S&P 500 åpnet opp med 0,60 prosent til 4.346.

Teknologiindeksen Nasdaq går ned med 0,20 prosent til 14.589.

Noen av aksjene som torsdag falt mest, hadde størst oppgang i førhandelen på fredag. Etter åpning steg Bank of America med nesten 1,79 prosent. American Airlines og United Airlines steg med henholdsvis 0,91 og 1 prosent.

Nasdaq steg minst i åpningen. Biden-administrasjonen hevder at tech-gigantene bruker markedsmakten sin til å utkonkurrere mindre selskaper, og å utnytte kunders personlig informasjon. Nå ønsker myndighetene strengere regler, og spesielt kaste mer lys over «drapskjøp» hvor store selskaper fjerner mindre selskaper fra markedet ved å kjøpe dem opp.

Amazon steg med 0,21 prosent, Apple klatret 0,31, Microsoft sank 0,48, Google ned 0,10 og Facebook gikk opp med 0,66 prosent.

Prisen på bitcoin lå på 33.338 dollar – 290.289 norske kroner – opp 2,67 prosent de siste 24 timene.

Makro – oljeprisen stiger

Den seneste uken har langtidsrentene i USA falt markant, blant annet etter usikkerhet knyttet til Opec-samarbeid, uklare kommunikasjonslinjer i det siste møtereferatet til rentekomitéen i Federal Reserve og forverring av pandemisituasjonen globalt.

I dag stiger renta på den tiårige amerikanske statsobligasjonen med 6 basispunkter, til 1,346 prosent.

Tirsdag neste uke kommer KPI-tallene for juni i USA, etter at kjerneinflasjonen for mai kom inn på 3,7 prosent i mai.

Prisen på et fat med nordsjøolje er opp 1,35 prosent, til 75,12 dollar. WTI-oljen klatret 1,69 prosent til 74,15 dollar.