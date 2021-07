Teknologiselskap opp over 20 prosent

(Saken oppdateres)

Etter tre dager med nedgang endte Oslo Børs uken med oppgang. Hovedindeksen stengte på 1.133,96 poeng, opp 1,16 prosent. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,61 milliarder kroner,

Handelsbalansen mot utlandet i Norge var nære rekordnivåer i juni, og var nettoeksporten var på 25 milliarder kroner.

Brent-oljen var opp 1,53 prosent til 75,48 dollar fatet ved børsens stengetid, mens WTI-oljen var opp 1,76 prosent til 74,5 dollar fatet til samme tid.

Oljelagertallene fra USA, som ble publisert torsdag, var lavere enn ventet og bidro til å løfte oljeprisen og Oslo Børs fredag. Tungvekterne Equinor og Aker BP endte begge børsuken i grønt med en oppgang på 0,91 og 2,11 prosent.

Opp

Teknologiselskapet Airthings skøyt opp 20,7 prosent etter at DNB-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen ser 144 prosent oppside i selskapet i forkant av publiseringen kvartalstall.

Forsikringsselskapet Protector Forsikring endte opp 10,34 prosent etter å rapportere om enda et sterkt kvartal og at de ligger foran guiding på lønnsomhet.

Meglerhuset ABG Sundal Collier leverte i dag kvartalstall og tredoblet nesten resultatet. Aksjen steg 5,08 prosent fredag.

Aluminiumsgiganten Hydro fortsetter å melde om flere miljøvennlige tiltak. Fredag meldte Hydro om å utvide sitt anlegg i Tyskland som vil øke resirkulering av brukt aluminium betydelig. Aksjen styrket seg med 4,95 prosent.

Til tross for at nok et meglerhus sabler kursmålet i Kahoot, styrket kursen seg 0,14 prosent. Storeierne SoftBank kjøpte seg opp ytterligere i selskapet både torsdag og fredag etter onsdagens dramatiske kursfall.

Norwegian Property melder om fenomenal vekst i deres andre kvartal og skal satse videre på grønn eiendomsfinansiering, og gikk 1,02 prosent i etterkant av rapporteringen.

It-selskapet Crayon styrket seg 2,02 prosent til 126,0 kroner etter å ha blitt kåret til årets Microsoft-partner i både Saudi Arabia og på Filipinene.

Aker Carbon Capture gikk 0,22 prosent etter å ha signert en intensjonsavtale med Elkem om å samarbeide om kostnadseffektive løsninger for karbonfangst og -lagring

Teknologiselskapet EcoOnline meldte om at de kjøper opp SaaS-selskapet Pilotech. Aksjen er teg 0,32 prosent fredag.

Ned

AF Gruppen falt 0,96 prosent til tross for at selskapet fredag meldte om at det skal bygge OBOS-boliger i Sverige.

Kreftvaksineselskapet Targovax startet dagen ned 1,25 prosent etter at finansdirektøren fratrer selskapet for å begynne som administrerende direktør i et annet kreftsforskningsselskap. Den siste timen snudde selskapet og endte fredagen opp 1,00 prosent.