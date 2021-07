Grønn nykommer opp over 100 prosent

(Saken oppdateres)

Oslo børs åpner opp mandag morgen.

Etter to times handel er hovedindeksen opp 0,29 prosent og står i 1.137,23 poeng.

Bevegelser

Vow Green Metals har første handelsdag som et eget selskap etter å ha blitt fisjonert ut av Vow og er opp 103,48 prosent på et lavt volum etter to timers handel. Det er foreløpig kun omsatt 788.000 aksjer til kurser på litt over 5 kroner. Klokken halv ti ble det utløst handelsstands i VGM.

Atlantic Sapphire stuper 11,96 prosent og er blant de mest omsatte aksjene. De melder om å mistet 17 prosent av produksjonen etter at det skjedde en feil under vedlikeholdsarbeidet i RAS-systemet fredag.

Karbonfangstselskapet Aker Carbon Capture rapporterer om en omsetning på 132 millioner i andre kvartal og stiger 3,86 prosent. I forbindelse med rapporteringen annonserte selskapet at de vil tilby karbonfangst som en tjeneste.

Sammen med kvartalsrapporteringen annonserte Aker Clean Hydrogen at Shell blir med på hydrogenprosjektet Aukra Hydrogen Hub ved å signere en intensjonsavtale med Aker Clean Hydrogen og CapeOmega. Aksjen stiger 1,50 prosent.

Teknologiselskapet Goodtech stiger 1,74 prosent etter å melde om at de har fått en ny kontakt til en verdi på 50 millioner.

Vaksineselskapet Vaccibody stiger 1,13 prosent. Selskapet har undertegnet en eksklusiv lisensavtale med Adaptive Biotechnologies om bruk av Adaptives teknologi i utviklingen av nye koronavaksiner.

Shippingraketten MPC Container ships forsetter oppturen opp 5,24 prosent og er mest omsatt etter en times handel. Forrige uke ble det kjent at Arne Fredly har kommet inn på eiersiden i selskapet

Yara faller 0,59 prosent til tross for at selskapet annonserer et nytt internasjonal karbonfangst-samarbeid med andre store internasjonale aktører om å avkarbonisere et industriområde i Normandie.

DNO faller 1,05 prosent etter at de har ansatt ny driftsdirektør med umiddelbar virkning.

Oljeprisen

Mandag morgen er Brent spot ned 0,21 prosent og ligger på 75,40 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,31 prosent, til 74,44 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 75,46 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

I følge S&P Global Platts venter investorer på videre signaler rundt usikkerheten av OPEC+ sine produksjonsplaner for august.

Usikkerheten rundt OPEC+ preger markedene. INGs ledende råvarestrateg tror at prisene vil forbli ustabile frem til De forene arabiske emirater og Saudi-Arabia kommer til enighet.