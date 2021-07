Biotech-aksje rett opp etter gode testresultater

Vow Green Metals har første handelsdag som et eget selskap etter å ha blitt fisjonert ut av morselskapet Vow og har mer enn doblet seg ved lunsjtider. Aksjen er i skrivende stund opp 111 prosent.

Teknologiselskapet Goodtech stiger 2,9 prosent etter å melde om at de har fått en ny kontakt til en verdi på 50 millioner.

Shippingraketten MPC Container Ships forsetter oppturen og stiger 4,1 prosent. Forrige uke ble det kjent at Arne Fredly har kommet inn på eiersiden i selskapet

I rødt

Sammen med kvartalsrapporteringen annonserte et annet Røkke-selskap, Aker Clean Hydrogen, at Shell blir med på hydrogenprosjektet Aukra Hydrogen Hub ved å signere en intensjonsavtale med Aker Clean Hydrogen og CapeOmega. Aksjen er ned 0,4 prosent.



Vaksineselskapet Vaccibody er ned 0,3 prosent. Selskapet har undertegnet en eksklusiv lisensavtale med Adaptive Biotechnologies om bruk av Adaptives teknologi i utviklingen av nye coronavaksiner, men investorene lar seg ikke imponere.

Atlantic Sapphire stuper 15,2 prosent og er blant de mest omsatte aksjene mandag. Selskapet melder om å mistet 17 prosent av produksjonen etter at det skjedde en feil under vedlikeholdsarbeidet i RAS-systemet fredag. DNB Markets nedjusterte kursmålet som følger av blunderen.

Yara faller 0,7 prosent til tross for at selskapet annonserer et nytt internasjonal karbonfangst-samarbeid med andre store internasjonale aktører om å avkarbonisere et industriområde i Normandie.

DNO faller 2,2 prosent etter at de har ansatt ny driftsdirektør med umiddelbar virkning.

Oljeprisen

Mandag er brentoljen ned 1,6 prosent og ligger på 74,34 dollar fatet. WTI-oljen faller 1,8 prosent, til 73,30 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 75,46 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Ifølge S&P Global Platts venter investorer på videre signaler angående OPECs produksjonsplaner for august.

Usikkerheten rundt OPEC-beslutningen preger markedene og INGs ledende råvarestrateg tror at prisene vil forbli ustabile frem til De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia kommer til enighet.