Oslo Børs åpner flatt - nykommer snur etter gårsdagens kursdobling

Oslo Børs åpner flatt tirsdag.

Drøyt to timer etter børsåpning står hovedindeksen i 1141,11 poeng, ned litt under 1 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1 milliard kroner.

Brent Spot er opp 0,8 prosent til 75,78 dollar fatet, mens WTI er opp 0,7 prosent til 74,69 dollar fatet.

Equinor omsettes for 178,40 kroner, flatt for dagen, mens Aker BP er opp 0,5 prosent til 265,30 kroner. Les dagens oljeoppdatering her.

Vow Green Metals hadde mandag første handelsdag etter å ha blitt fisjonert ut av morselskapet Vow og doblet kursen i debuten. Aksjen endte opp 101 prosent. I dag snur trenden og aksjen er ned 6 prosent fra åpning, til 5,17 kroner.

MPC Container Ships faller etter nyheter i går om en presidentordre fra Biden som kan påvirke containerrater, samt forventninger om at shipping skal underlegges EUs klimakvoteprogram. Aksjen faller 3,9 prosent.

DNB leverte kvartalstall tirsdag, og kunne vise til en inntjening på 8,3 milliarder kroner. Aksjen faller 1,9 prosent fra start til 187,80 kroner.

Nordic Semiconductor har også hatt et sterkt kvartal, og mer enn tredoblet sin bunnlinje sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2020. Aksjen omsettes for 250,00 kroner, opp 6,4 prosent.

Aker Offshore Wind la også frem kvartalstall tirsdag morgen, og har tapt 150 millioner kroner hittil i år. Aksjen faller 6,1 prosent fra åpning til 5,16 kroner.

Elliptic Laboraties stiger 10,4 prosent fra start etter nyhet om at de har inngått en lisenskontrakt med en ledende PC-produsent. Aksjen omsettes for 184,80 kroner.