Riggaksje steg over 30 prosent på grønn børs

Etter å ha klatret mot all time high nivåer tirsdag ved lunsjtider, flatet Oslo Børs ut tirsdag ettermiddag.

Hovedindeksen endte opp 0,06 prosent og landet på 1.145,710 poeng.

Ved børsslutt var Brent spot opp 0,27 prosent til 75,36 dollar fatet, mens WTI oljen var ned 0,02 prosent til 74,14 dollar fatet ved samme tid.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 74,79 dollar ved stengetid på Oslo Børs mandag.

Opp

Seadrill skjøt opp 31,73 prosent og toppet vinnerlisten tirsdag. Selskapet meldte mandag kveld om nye fremskritt i restruktureringsplanene. De siste tre dagene er Seadrill opp over 55 prosent.

Nordic Semiconductor kunne rapportere et sterk kvartal etter at de mer enn tredoblet sin bunnlinje sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2020. Aksjen steg 6,05 prosent og var mest omsatt etter Equinor.

Orkla styrket seg 1,40 prosent etter at Orkla Food Ingrediens kjøper opp Hans Kaspar, som er en produsent av spesialingredienser til iskrem- og sjokoladeprodusenter.

Ned

Røkkes havvindsatsing Aker Offshore Wind falt kraftig etter fremleggelsen av kvartalstall og endte ned 6,44 prosent. Selskapet har tatt viktige skritt, men pengene renner ut.

DNB tynget utviklingen på Oslo Børs tirsdag og falt 1,99 prosent etter å ha presentert sine kvartalstall for andre kvartal. Dette til tross for at DNB melder om kraftig resultathopp og overgikk analytikernes forventninger.

Både Equinor og Aker BP endte ned 0,03 og 1,32 prosent. SEB-analytiker Anders Rosenlund forventer videre kursoppgang i en oljekjempe og øker kursmålet.