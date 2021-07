Wall Street åpner i grønt

Alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street åpner opp onsdag.

Industriindeksen Dow Jones åpner opp 0,31 prosent til 34.998,51poeng.

åpner opp 0,31 prosent til 34.998,51poeng. Den brede S&P 500 stiger 0,42 prosent til 4.387,76 poeng i åpningsminuttene.

stiger 0,42 prosent til 4.387,76 poeng i åpningsminuttene. Teknologibørsen Nasdaq stiger 0,56 prosent i børsens åpningsminutter til 14.758,27 poeng.

Nøkkeltall

Det rapporteres onsdag om at produsentprisene i USA var opp 1 prosent i juni, sammenliknet med mai. På forhånd var det ventet at produsentprisene skulle stige 0,5 prosent, ifølge Trading Economics.

Kjerne-PPI, altså produsentprisindeksen, var med unntak av mat og energi også opp 1 prosent på månedsbasis. KPI-tallene var også høyere enn ventet, og endte på 0,9 prosent.

Vaksine-selskap stiger

Legemiddelselskapet Moderna åpner med en solid opptur, og er i skrivende stund opp 4,3 prosent. Moderna er en av de store leverandørene av corona-vaksinen, også i Norge.

Til sammenlikning er Pfizer opp beskjedne 0,23 prosent etter 15 minutters handel, mens AstraZeneca er ned 1,13 prosent.

Tech

Tech-giganten Apple legger på seg 1,7 prosent ved børsåpning. Dette kommer etter at storbanken JPMorgan børstet støvet av en gammel analyse, og oppjusterte kursmålet i aksjen. Strømmeselskapet Netflix bidrar også til å trekke Nasdaq oppover, og er opp 1,2 prosent ved børsåpning.

På den andre siden synker cybersikkerhetsselskapet Okta, til tross for at investeringsbanken Goldman Sachs rykket ut med en kjøpsanbefaling. Videre kunne flyselskapet Delta Airlines onsdag melde om store forbedringer i sin andrekvartalsrapport. Til tross for dette er aksjen i skrivende stund ned 0,3 prosent, da resultatet enda ikke kan måle seg med det selskapet presterte før pandemien.

Oljeprisen

Brent-oljen er i de amerikanske børsenes åpningsminutter opp 0,08 prosent til 76,45 dollar per fat. Oljeprisen fikk onsdag en spontan nedgang, før den raskt hentet seg opp igjen rundt klokken 13:30.