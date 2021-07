Oslo Børs i grønt – Røkke-aksje stupte

Ved stengetid onsdag sto hovedindeksen i 1.153,11, opp 0,65 prosent. Det ble totalt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,03 milliarder kroner.

Kongsberg Gruppen, Yara og Nordic Semiconductor steg til ny all-time high, mens Hav Group og Kraft Bank faller til ny all-time low.

Bevegelser etter kvartalsrapporter

Forsikringsgiganten Gjensidige fikk et resultat før skatt på 2,3 milliarder kroner. På forhånd ventet analytikerne et resultat på om lag 2 milliarder kroner. Aksjen steg 1,04 prosent.

Mowi leverte et operasjonelt driftsresultat i andre kvartal som var langt lavere enn ventet. Det sendte lakseaksjen ned 2,13 prosent.

Treningskjeden Sats tapte 74 millioner kroner i 2. kvartal, som var sterkt preget av nedstegninger og restriksjoner. Aksjen falt 0,23 prosent.

Kongsberg Gruppen økte inntektene med 13 prosent i 2. kvartal, sammenlignet med fjoråret. Det sender industriaksjen opp 2,76 prosent.

Aker Biomarine økte driftsinntektene med 48 prosent fra forrige kvartal og hevet resultatet. Selskapet viste imidlertid til dårlige forhold for innhøsting av krill i andre kvartal. Dermed skrur de ned forventningen til offshoreproduksjonen, som nå ventes å være mellom 45.000 til 50.000 tonn. Tidligere var det forventet 60.000-70.000 tonn. Aksjen stupte 14,86 prosent.

Steg etter oppdateringer fra meglerhus

Pareto Securities oppjusterte kursmålet på Nordic Semiconductor, og oppgraderte anbefalingen fra salg til hold. Det kommer etter at selskapet rapporterte rekordhøy ordrebok i andre kvartal. Aksjen steg til all-time high og er opp 5,62 prosent, til 263 kroner.

Meglerhusene Kepler Cheuvreux, ABG Sundal Collier og Danske Bank høynet også deres kursmål i aksjen.

Golden Ocean fikk et løft på 3,60 prosent etter at DNB Markets økte kursmålet i aksjen fra 95 til 126 kroner. Meglerhuset fremhever aksjen som toppvalget i sektoren. Et svært attraktivt tilbudsbakteppe, lav ordrebok og lite villighet til å bestille nye skip, gjør at DNB Markets ser et potensial for sterk lønnsomhet i tørrlastmarkedet fremover, ifølge TDN Direkt.

Også Norsk Hydro steg etter at Norne Securites hevet kursmålet i aksjen fra 63 kroner pr. aksje til 67 kroner, og gjentok sin kjøpsanbefaling. Aksjen endte opp 0,81 prosent.

Oljeprisen

Det ble tidligere onsdag meldt av flere internasjonale medier at Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har kommet til enighet om å inngå et kompromiss i oljeproduksjonsavtalen til Opec+. Ved 16-tiden sier imidlertid emiratenes energiminister at det ikke er oppnådd noen enighet, ifølge TDN Direkt.

Et fat Brent-olje ble ved stengetid omsatt for 76,10 dollar, ned 0,37 prosent, mens WTI-oljen ble handlet til 74,75 dollar, ned 0,57 prosent. dollar På Oslo Børs endte Equinor opp 1,13 prosent, mens Aker BP steg 1,11 prosent.