Hagen og Orkla-aksjonærene har tapt 4,5 mrd. på to timer

Selskapet planlegger også sin lansering i Tyskland i fjerde kvartal.

– Det tyske markedet gjør nå 150.000 installasjoner hvert år og er ventet å se sterk vekst. Det er det største markedet i solcellepanel for boliger, sier Thorsheim.

Borregaard kan torsdag morgen rapportere om all-time high EBITDA i andre kvartal. Aksjen skyter opp 12,6 prosent.

John Fredriksen-dominerte Seadrill fortsetter den elleville børsutviklingen den siste måneden. På én måned er aksjen opp hele 450 prosent. I dag stiger aksjen ytterligere 21 prosent. Bakgrunnen for oppgangen er at selskapet fikk medhold i lagmannsretten etter anke i tingretten. Fremgangen i den stadig pågående restruktureringen sørger for børsfest.

– Vi er fornøyd med at vi nådde frem med vårt syn i lagmannsretten, noe som viser at det var riktig å anke tingrettens beslutning, sier Jarle Sørhaug.

XXL fikk et EBITDA-resultat på 392 millioner kroner, noe som var bedre enn det analytikerne forventet. Aksjen faller 0,3 prosent.

Kjell Inge Røkke-selskapene Aker Solutions melder om solid oppgang og økte bunnlinjen med 170 millioner kroner. Aker BP doblet inntektene i andre kvartal og spår sterk vekst videre. Aksjene beveger seg henholdsvis 0,1 prosent opp og 2,6 prosent ned.

Mediegiganten Adevinta kan torsdag morgen rapportere om sterk vekst i andre kvartal. Aksjen stiger 1 prosent.

DNB Markets og Pareto Securities hever kursmålet på Kongsberg Gruppen etter at selskapet i går la frem sterke kvartalstall. Aksjen stiger 2 prosent i åpningen.

Atea økte inntektene i andre kvartal, men resultatet ble noe svakere. Samtidig drar det med seg en tykk ordrebok inn i tredje kvartal. Aksjen faller 1,1 prosent.

Til tross for nedstengning av butikker, omsatte Europris for 2,1 milliarder kroner i andre kvartal. Investorene liker utviklingen og sender aksjen opp 2 prosent.

Akastor satt igjen med nesten 40 millioner kroner på bunnlinjen. Aksjen stiger 1,1 prosent.