Oljeprisen daler, Asia-børsene ga ingen drahjelp og blandede tall fra andre kvartal bidrar til å sende Oslo Børs videre ned. Ved hovedindeksen er klokken 14.30 ned 0,94 prosent til 1.142 poeng.

Opp

Fredriksen-dominerte Seadrill fortsetter den elleville børsutviklingen den har hatt den siste måneden. I dag stiger aksjen smått utrolige 46 prosent. På én måned er aksjen opp over 500 prosent. Klokken halv 1 ble handelen midlertidig stoppet, før den fikk starte igjen 10 minutter senere.

Prosafe tapte i April mot Westcon Yards i Gulating lagmannsrett, etter at Westcon i tingretten ble dømt til å betale Prosafe 412 millioner kroner. I lagmannsretten ble derimot Prosafe dømt til å måtte betale det opprinnelige kravet inklusiv renter og totale saksomkostninger, tilsvarende et totalt beløp på 465 millioner kroner.

Prosafe har valgt å anke dommen til høyesterett. Torsdag stiger aksjen med 59 prosent.

XXL la torsdag frem tallene fra andre kvartal. De fikk et fikk et EBITDA-resultat på 392 millioner kroner – bedre enn hva analytikerne forventet. XXL har gjort en refinansiering av bankfasilitetene på 1,8 milliarder kroner, og skal for første gang siden 2017 gi utbytte. Styret har besluttet å utbetale et ekstraordinært utbytte på 1,98 kroner pr. aksje. Aksjen stiger 5 prosent.

Otovo girer opp driften og økte inntektene med 51 prosent. Satsingen økte imidlertid tapene på bunnlinjen med firegangeren. Aksjen stiger 7,4 prosent.

Borregaard rapporterte torsdag morgen om all-time high EBITDA i andre kvartal. Aksjen skyter opp 12 prosent.