Wall Street faller fra start

De toneangivende indeksene på Wall Street åpner dagen med nedgang.

To timer etter åpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen åpner ned 0,2 prosent.

Industritunge Dow Jones åpner ned 0,05 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpner ned 0,46 prosent.

Dagens makro

I morgentimene torsdag kom BNP-veksten i Kina inn på 7,9 prosent, mot ventet 8,1 prosent.

Samtidig ble det i går kommunisert duete signaler fra Federal Reserve, skriver TDN Direkt i en kommentar før børsåpningen.

Sentralbanksjef i Federal Reserve, Jerome Powell, gjentok igjen at det høye inflasjonsnivået er et forbigående fenomen. Han gjentok også viktigheten av å se "substantial further progress" før nedtrapping finner sted, og sa at han fortsatt ser utfordringer knyttet til især arbeidsmarkedet. Dagens jobless claims-tall kom imidlertid inn nøyaktig på konsensusforventningene, på 360.000.

Samtidig begynner markedsaktørene ifølge TDN å lure på hvor lenge Fed kan vente med å begynne nedtrappingen, etter at flere andre store økonomier allerede har begynt å diskutere emnet, mener Norbert Frey, aksjestrateg i Fuerst Flugger Bank, ifølge Bloomberg.

– Dersom inflasjonen er vedvarende, må Fed reagere. Vi forventer å se volatile markeder, sier han til samme byrå torsdag.