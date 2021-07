Oslo Børs startet dagen med nedgang, men så en liten periode ut til å hente seg inn. Nedgangen i oljeprisen ga likevel for mye motgang, og gleden ble kortvarig. Ved stenging endte Oslo Børs med et fall på 0,75 prosent, til 1.144 poeng.

Aksjene som steg

Torsdag kom nyheten om at Fredriksen kjøpte Folketrygdfondets aksjer i Norwegian Property for 1,75 milliarder kroner, gjennom sitt selskap Geveran Trading. Norwegian Property eier til sammen 122.000 kvadratmeter med eiendom på Aker Brygge. Dermed sitter Fredriksen på 95,2 prosent av aksjene i selskapet. Kursen steg med 22 prosent.

Fredriksen-dominerte Seadrill fortsatte den elleville børsutviklingen den har hatt den siste måneden. Torsdag steg aksjen med 39,71 prosent. Den siste måneden er aksjen opp med over 500 prosent.

Prosafe tapte i April mot Westcon Yards i Gulating lagmannsrett, etter at Westcon i tingretten ble dømt til å betale Prosafe 412 millioner kroner. I lagmannsretten ble derimot Prosafe dømt til å måtte betale Westcon det opprinnelige kravet inklusiv renter og totale saksomkostninger, tilsvarende et totalt beløp på 465 millioner kroner. Prosafe har valgt å anke dommen til høyesterett. Torsdag stiger aksjen med smått utrolige 77,62 prosent.

XXL la torsdag frem tallene fra andre kvartal. De fikk et fikk et EBITDA-resultat på 392 millioner kroner – bedre enn hva analytikerne forventet. XXL har gjort en refinansiering av bankfasilitetene på 1,8 milliarder kroner, og skal for første gang siden 2017 gi utbytte. Styret har besluttet å utbetale et ekstraordinært utbytte på 1,98 kroner pr. aksje. Aksjen klatret med 6,28 prosent.

Otovo giret opp driften og økte inntektene med 51 prosent. Satsingen økte imidlertid tapene på bunnlinjen med firegangeren. Aksjen gikk opp med 4,98 prosent.

Borregaard rapporterte torsdag morgen om ny EBITDA-rekord i andre kvartal. Aksjen skjøt opp 10,48 prosent.

Europris hadde 2,1 milliarder i omsetning i årets andre kvartal – til tross for at 22 prosent av butikkene var stengt. Investorene likte utviklingen og sendte aksjen opp med 3,44 prosent.