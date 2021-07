Oslo Børs endte i rødt – lakseaksje føk opp etter bud på selskapet

Oslo børs lå for det meste flatt gjennom fredagens handelsdag, men hovedindeksen sank kraftig mot slutten og endte ned 1,17 prosent til 1.131,03 poeng. Dette er til sammen med en nedgang i oljeprisen, som var ned 1,16 prosent til 72,38 kroner per fat ved børsslutt.

Opp

En av dagens store børsvinnere ble sjømatselskapet Norwegian Royal Salmon. Det ble fredag morgen rapportert om at NTS har lagt inn bud på Norway Royal Salmon, som priser selskapet til 9,2 milliarder kroner, 2 milliarder mer enn selskapets markedsverdi ved børsslutt torsdag. Samtidig meldes det at storaksjonærene i Gladstad-familien nekter å selge. Aksjen endte opp 23,23 prosent til 208,5 kroner.

Riggselskapet Prosafe kan også legge en pen børsdag bak seg, og aksjen endte opp 10 prosent. Dette kom etter at selskapet meldte om fremgang i sine restruktureringsplaner. Oljeserviceselskapet DOF var dagens børsvinner, og steg 37,6 prosent fredag. Dette kommer etter nyheten om at selskapet har blitt tildelt to ny kontrakter i Brasil.

Et annet oljeserviceselskap som kan smile ved børsslutt, er Røkke og Fredriksen-selskap Solstad Offshore. Aksjen endte opp 21,1 prosent til en kurs på 6,6 kroner.

Mediegiganten Schibsted presenterte andrekvartalstall fredag, og kunne rapportere om en ebitda-økning på 50 prosent, noe som knuste analytikernes forventninger. Aksjen reagerte positivt og steg 1,76 prosent.

Ned

Taperen på fredagens børsdag ble Fredriksen-selskapet Seadrill. Aksjen er ved børsslutt ned 39,6 prosent til 6,97 kroner, etter å steget over 300 prosent den siste måneden.

Yara hadde også en tung dag på børsen, og endte ned 4,7 prosent til en kurs på 470,8 kroner. dette er til tross for at selskapet fredag morgen leverte sterke kvartalstall, og meldte om resultatsøkning og utbytte på 20 kroner per aksje.

Matgiganten Orkla fortsatte gårsdagens nedtur, og endte ned 3,12 prosent. Torsdagens og fredagens nedgang kommer etter at selskapet kunne melde om tosifret resultatvekst i andre kvartal . Formuen til stein erik hagen får seg dermed enda en knekk, etter han torsdag tapte 4,5 milliarder på to timer.

Flere aksjer i all-time high

En håndfull aksjer endte i all-time high fredag. Et av disse var Olav Thon Eiendomsselskap, som steg 2,03 prosent til en kurs på 190,8 kroner per aksje. Det samme gjelder for teknologiselskapet Nordic Semiconductor , som endte opp 0,84 prosent. Dette kommer etter at selskapet har mottatt flere kjøpsanbefalinger i løpet av uken.

I den andre enden finner vi kryptoselskapet Harmonychain, som sank 4 prosent til ny all-time low. Aksjen har hatt en tøff start på børsen, og er siden børsnotering ned 72,6 prosent.