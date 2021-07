Til tross for positive makrotall endte Wall Street uken med nedgang

Fredag rapporterte handelsdepartementet hvordan detaljhandelen i USA utviklet seg i juni. Resultatet overasket, og viste en vekst på 0,6 prosent. På forhånd var konsensus en nedgang på 0,4 prosent. Det hjalp likevel ikke børsene, da en stadig økende inflasjon fortsatt holder investorene på tåhev. Slik gikk det med de ledende indeksene på Wall Street.

Industriindeksen Dow Jones stengte ned 0,86 prosent til 34.687 poeng.

stengte ned 0,86 prosent til 34.687 poeng. Den brede S&P 500 falt 0,75 prosent til 4.327 poeng

falt 0,75 prosent til 4.327 poeng Teknologiindeksen Nasdaq ble slanket med 0,80 prosent til 14.427 poeng.

Alle tre endte dermed uken med nedgang.

Vix-indeksen – også kalt fryktindeksen – klatret med 7,41 prosent til 18,28.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonen falt med 0,2 basispunkter til 1,295 prosent.

Ved stenging var prisen på et fat med nordsjøoljen Brent ned med 0,24 prosent til 73,29 dollar fatet. WTI-olje falt 0,03 prosent til 71,63 dollar fatet.

Aktuelle aksjer

Dow Jones Indices har annonsert at vaksinegiganten Moderna skal inkluderes på S&P-500-indeksen fra og med 21.juli, skriver TDN Direkt. Moderna skjøt opp på nyheten, og endte dagen med en oppgang på 10,30 prosent.

Energiindeksen i USA hittil denne uken er ned 5 prosent, i følge Reuters. I førhandelen steg oljegigantene Chevron, Exxon Mobil, Halliburton og Occidental med nesten 1 prosent. Ved stenging var endte alle ned med henholdsvis 2,66, 2,82, 3,04 og 4,66 prosent.

Produsenten av mikroprosessorer Intel melder om at selskapet vil gjøre et oppkjøp av halvleder-selskapet Global Foundires. Oppkjøpet vil koste rundt 30 miliarder dollar. Likevel endte aksjen med en nedgang på 1,51 prosent.

Gransking av cybersikkerheten i kinesisk Uber-variant

Kina sendte tjenestemenn fra minst syv avdelinger til bilutleieselskapet Didi Global for en cybersikkerhetsgjennomgang. Kunngjøringen om Kinas sikkerhetsgjennomgang kom først fredag 2.juli – to dager etter Didis børsnotering 30.juni på New York-børsen. Samme dag falt aksjen over 20 prosent. Mens granskingen pågår, vil ingen nye brukere være i stand til å laste ned Didids app. Fredag stengte Didi Global ned 3,16 prosent.