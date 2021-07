Oslo Børs ned fra start

Ved 10-tiden faller Hovedindeksen på Oslo Børs 1,1 prosent til 1.118,86. Hittil er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 836 millioner kroner.

Oljeserviceselskapet DOF var fredagens børsvinner, og steg 37,6 prosent fredag. Dette kom etter nyheten om at selskapet har blitt tildelt to ny kontrakter i Brasil. Aksjen fortsetter den kraftige oppturen mandag og er i skrivende stund opp 8 prosent. På et tidspunkt var den opp mer enn 30 prosent.

Fredag falt John Fredriksens Seadrill 20 prosent, etter å ha steget nesten 40 prosent torsdag. Mandag morgen fortsetter nedgangen, og er ved 10-tiden ned 14 prosent.

Et annet riggselskap, Prosafe , kunne fredag melde om fremgang i sine restruktureringsplaner, og aksjen endte opp 10 prosent. Mandag stuper aksjen 9 prosent.

Nordea Markets gjenopptar dekning av Aker med kjøpsanbefaling og setter et kursmål på 900 kroner per aksje i en fersk analyse, skriver TDN Direkt.

Ved børsens stengetid på fredag ble Aker handlet til 628,0 kroner. Med det nye kursmålet øyner Nordea Markets en oppside på omtrent 43 prosent. Aksjen stiger mandag morgen 0,3 prosent.

Et annet Aker-selskap, Aker Solutions , har som en del av konsortium signert en betydelig kontrakt som omfatter prosjektering, anskaffelser, konstruksjon og installasjon (EPCI) med en hittil ukjent kunde. Mer spesifikt skal selskapet levere et HVDC-system til et stort havvindprosjekt, ifølge en melding fra selskapet mandag morgen.

Aker Solutions definerer en betydelig kontrakt fra tre milliarder kroner og oppover. Aksjen var i tidlig handel opp 0,9 prosent, men har snudd og er etter én time handel ned 1,3 prosent.

Biotekselskapet SoftOx Solutions faller 8,1 prosent etter nyheten om at sykepleierstreik i Danmark gjør at selskapet ikke forventer å kunne ta inn pasienter til selskapets studie før streiken er over.

Vow -datter Scanship har inngått avtaler med et Europeisk verft til verdier opp mot 22 millioner euro, tilsvarende 230 millioner kroner. Vow-aksjen stiger 1,1 prosent etter nyheten ble kjent.

Oljeprisen

Ved 10-tiden faller Brent-oljen 1,9 prosent til 71,82 dollar, mens WTI-oljen er ned 1,8 prosent til 70,13 dollar.

Utviklingen kommer etter at det søndag ble klart at oljekartellet Opec+ skal gå inn for å produsere 400.000 flere fat olje om dagen i august enn de gjør nå. I juli er produksjonen kuttet med 5,8 millioner fat olje, og i august vil oljekartellet altså kutte produksjonen med 5,4 millioner fat om dagen.

– Denne avtalen bør gi markedsdeltakerne trøst i at kartellet ikke er på vei mot et rotete brudd og ikke vil åpne produksjonsflommene når som helst snart, sier RBC Capital Markets i et notat, ifølge Reuters.

På Oslo Børs faller Equinor 0,6 prosent, mens Aker BP er ned 0,8 prosent. Førstnevnte bekreftet mandag morgen at det har levert inn et bud i ScotWind for å kunne utvikle mer flytende havvind i Skottland.