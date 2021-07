Arctic Securities oppjusterer deres kursmål på Atea til 210 fra 190 kroner pr aksje, samtidig som det opprettholdes en kjøpsanbefaling på aksjen. Aksjen har falt 5,4 prosent siden børsåpning.

Etter at Yara la frem tallene for andre kvartal på fredag. I etterkant gjør fem meglerhus og banker endringer i kursmålet i Yara-aksjen . Selskapet har foreslått å gi et utbytte på 20 kroner per aksje. Mandag faller aksjen med 0,9 prosent.

Carnegie oppgraderer sine kursmål for Grieg Seafood og Norsk Hydro i forkant av at selskapet legger frem kvartalstall. Grieg Seafood oppgraderes selg til hold og får et oppjustert kursmål fra 65 til 80 kroner. Carnegie oppgraderer Norsk Hydro fra selg til hold, og jekker opp kursmålet fra 50 til 60 kroner per aksje. Mandag faller aksjene med henholdsvis 2,5 og 1,5 prosent.

Fredag meldte Prosafe om fremgang i sine restruktureringsplaner og aksjen steg da med 10 prosent. Mandag er aksjen ned 9 prosent.

Aker Solutions har som en del av et konsortium signert en betydelig kontrakt som omfatter prosjektering, anskaffelser, konstruksjon og installasjon (EPCI) med en hittil ukjent kunde, hvor selskapet skal levere et HVDC-system til et stort havvindprosjekt. Aksjen faller med 2,2 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen faller mandag. Prisen på et fat med nordsjøolje Brent lå på 71,40 dollar – ned 3 prosent. WTI-oljen er ned med 3,2 prosent til 69,50 dollar fatet.

Prisnedgangen kommer etter at det søndag ble klart at oljeorganisasjonen OPEC+ er enige om å produsere 400.000 flere oljefat per dag i august, enn de gjør i juli. I juli er produksjonen kuttet med 5,8 millioner fat olje, og i august vil oljekartellet dermed kutte produksjonen med 5,4 millioner fat om dagen.

– Denne avtalen bør gi markedsdeltakerne trøst i at kartellet ikke er på vei mot et rotete brudd og ikke vil åpne produksjonsflommene når som helst snart, sier RBC Capital Markets i et notat, ifølge Reuters.

Mandag morgen kom nyheten om at Equinor har levert inn et bud i ScotWind for å kunne utvikle mer flytende havvind i Skottland. Mandag har aksjen den høyeste omsetningen på Oslo Børs, med 212 millioner – mer enn det dobbelte av neste selskap på listen. Aksjekursen er ned 2,5 prosent.

Aker BP er ned 2,4 prosent, etter at Norne Securities økte NAV-estimatene fra 270 til 283 kroner.