Oslo Børs leverte årsverste

– Denne avtalen bør gi markedsdeltakerne trøst i at kartellet ikke er på vei mot et rotete brudd og ikke vil åpne produksjonsflommene når som helst snart, sier RBC Capital Markets i et notat, ifølge Reuters.

Mandag morgen kom nyheten om at Equinor har levert inn et bud i ScotWind for å kunne utvikle mer flytende havvind i Skottland. Aksjekursen fulgte oljeprisen og endte ned 3,5 prosent.

Aker BP var ned 3,3 prosent, etter at Norne Securities økte NAV-estimatene fra 270 til 283 kroner. Ved stenging ble aksjen omsatt for 240 kroner.

Ned, ned, og atter ned

Statt Torsk falt etter å ha meldt om plutselig fiskedød ved anlegget på Stokkeneset. Aksjen endte mandagens børsdag med en nedgang på 3,2 prosent.

Dagens største taper var Fredriksens volatile Seadrill. Så langt i år har aksjen hatt en verdiøkning på over 110 prosent. Mandag gikk det motsatt vei, og aksjekursen sank med 22 prosent.

Aker Solutions signerte som en del av et konsortium en betydelig kontrakt som omfatter prosjektering, anskaffelser, konstruksjon og installasjon (EPCI) med en hittil ukjent kunde. Selskapet skal levere et HVDC-system til et stort havvindprosjekt. Aksjen falt med 4,4 prosent.

Nyheten om at sykepleierstreik i Danmark gjør at biotekselskapet SoftOx Solutions ikke forventer å kunne ta inn pasienter til selskapets studie før streiken er over. Aksjen endte mandag ned 6 prosent.

Vow -datter Scanship har inngått avtaler med et Europeisk verft til verdier opp mot 22 millioner euro, tilsvarende 230 millioner kroner. Vow-aksjen falt med 0,1 ved børsslutt.

Fredag meldte Prosafe om fremgang i sine restruktureringsplaner. Da steg aksjen med 10 prosent. Mandag stengte aksjen derimot med en nedgang på 18 prosent.

Hittil i år har Scatec falt over 30 prosent. Nordea Markets nedjusterte sitt kursmål på Scatec fra 380 til 350 kroner og gjentok sin kjøpsanbefaling på aksjen. Ved stenging på mandag ble aksjen omsatt for 222 kroner, etter en nedgang på 1,68 prosent.

Etter at Yara på fredag la frem tallene for andre kvartal gjorde fem meglerhus og banker endringer i kursmålet i Yara-aksjen . Selskapet har foreslått å gi et utbytte på 20 kroner per aksje. Mandag sank aksjen med 1,36 prosent.