Wall Street faller fra start

Wall Street åpner med nedgang mandag, der de toneangivende nøkkelindeksene faller fra start.

Ved åpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen åpner ned 1,3 prosent.

Industritunge Dow Jones åpner ned 1,3 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpner ned 1,3 prosent.

Ifølge Reuters knytter nedgangen seg til spesielt verdi- og reiserelaterte aksjer på fornyet frykt for treg økonomisk vekst som følge av den siste tids økning i smittetilfeller, skriver TDN Direkt.

– Toppen av økonomiske vekstrater er bak oss, frykten for fremtidig vekst er tilbake. De gode nyhetene er at selv om toppen for enkelte økonomiske indikatorer er bak oss, burde aksjer fortsette å yte positivt på mellomlang sikt i et positivt økonomisk miljø. Imidlertid vil høye verdsettelser, covid-frykt, lave handelsvolumer over sommeren og høy egenkapitalallokering blant investorene argumentere mot betydelig økende finansmarkeder for øyeblikket, sier strateger i Berenberg ifølge Reuters.