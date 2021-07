Blodrødt på Wall Street – Oljeaksjer sank som steiner

Alle de tre nøkkelindeksene på Wall Street endte i rødt mandag, etter et stort fall i oljeprisen.

Industriindeksen Dow Jones endte ned 2,1 prosent til 33.963,29 poeng.

endte ned 2,1 prosent til 33.963,29 poeng. Den brede S&P 500 indeksen sank rett ned, og var ved børsslutt ned 1,58 prosent til 4.258,8 poeng.

indeksen sank rett ned, og var ved børsslutt ned 1,58 prosent til 4.258,8 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 1,06 prosent til 14.274,98 poeng.

Oljeprisen

Oljeprisen fikk seg en skikkelig korreksjon mandag. Ved amerikansk børsslutt kostet et fat brent-olje 68,48 kroner, ned 6,51 prosent for dagen.

Prisfallet kommer etter at det søndag ble klart at oljeorganisasjonen OPEC+ ble enige om å produsere 400.000 flere oljefat per dag i august, enn de gjør i juli. I juli er produksjonen kuttet med 5,8 millioner fat olje, og i august vil oljekartellet dermed kutte produksjonen med 5,4 millioner fat om dagen.

– Denne avtalen bør gi markedsdeltakerne trøst i at kartellet ikke er på vei mot et rotete brudd og ikke vil åpne produksjonsflommene når som helst snart, sier RBC Capital Markets i et notat, ifølge Reuters.

Korreksjonen kom etter det som så langt har vært et godt år. Oljeprisen er siden januar opp over 32 prosent, selv etter dagens fall.

Rett ned

Naturlig nok fikk oljeselskaper seg en skikkelig trøkk mandag. Oljeservicegiganten Schlumberger endte dagen ned 4,38 prosent til en kurs på 26,65 dollar per aksje. Selskapet annonserte nylig de ligger godt an til å nå sine bærekrafts-mål, men ut ifra dagens fall virker det som at aksjen fortsatt er sensitiv til oljeprisen.

Exxon Mobile, som er et av verdens største oljeselskaper, fikk seg også en skikkelig knekk. Aksjen endte ned 3,44 prosent til 53,35 kroner. Likedan gikk det med Chevron, som sank 2,7 prosent mandag.

Flere av verdens største teknologiselskaper opplevde også å miste store verdier. Apple sank med 2,7 prosent. Dette kommer til tross for at Storbanken JPMorgan for noen dager siden oppdaterte kursmålet i aksjen, og ser stor oppside. Facebook hadde heller ikke en pen dag, og sank 1,23 prosent.

Noen lyspunkter

Til tross for en mørk dag på Wall Street, klarte noen selskaper å prestere imot hovedretningen.

Romturisme-selskapet Virgin Galactic klatret 7,28 prosent, og var dermed en av dagens store vinnere. Rivalen Blue Origin kunne forrige uke melde at de hadde en gjennomført en testoppskytning, der blant annet eier Jeff Bezos og en 18-åring var med på reisen.

Elbilprodusenten Tesla var et annet selskap som gikk motstrøms, og aksjen endte svakt opp 0,31 prosent. Tidlig forrige uke kunne selskapet annonsere at den ettertraktede Model Y kommer til Norge om kort tid.