Ved lunsjtider ligger Oslo Børs opp 0,8 prosent til 1.113,22 poeng.

Dagens bevegelser

Insr Insurance Group ligger an til å bli dagens børsvinner, der det lille selskapet stiger 51,4 prosent. Selskapet, som har en lav markedsverdi, er ventet å avhende sin forsikringsvirksomhet i løpet av 2021, og har tidligere solgt sine standardiserte porteføljer til Storebrand.

Riggselskapene Seadrill og Prosafe ligger ved lunsjtider også blant aksjene som stiger mest på børsen, der de stiger henholdsvis 22,8 og 8,9 prosent. Begge selskapene har meldt om fremskritt i restruktureringsplanene den siste tiden og beveget seg mye på børs.

Oljeserviceselskapet DOF steg over 66 prosent de påfølgende dagene etter nyheten om at selskapet har blitt tildelt to ny kontrakter i Brasil. Tirsdag faller imidlertid aksjen, og ligger ned 13,9 prosent.

Børstungvekteren Telenor ligger opp 2,9 prosent og ligger an til å bli dagens mest omsatte aksje. Etter å ha justert for Myanmar-salget leverer Telenor en EBITDA 1 prosent bedre enn konsensus.

Gruveselskapet Nordic Mining ligger opp 3,7 prosent ved lunsjtider. Selskapet har annonsert en nyhet om at det har signert en avtale om overtakelse av rutil-mineralet med Kronos, et globalt ledende pigment-selskap.

Orkla ligger opp 1,4 prosent etter at konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch på formiddagen kjøpte 5.000 aksjer i selskapet for om lag 400.000 kroner.

Det finske It-selskapet TietoEvry rapporterer sterk vekst og leverer høyere omsetning enn forventet i andre kvartal. DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen uttaler at aksjen har null nedside og mulighet for dobling. Ved lunsj ligger aksjen opp 5,7 prosent.

Kryptoselskapet Harmonychain opplyser om at datterselskapet Lokotech utsetter deltakelse på Milti Project Wafer fra september 2021 for at ASIC designerne skal kunne bruke mer tid på forbedre designet med mål om å få ned chipkostnadene. Ved lunsj er aksjen ned 0,5 prosent.

Aker Horizons-selskapet Mainstream Renewable Power annonserte tirsdag planer om et nytt fornybaranlegg på 1 GW. Aker Horizons stiger 2,3 prosent på børsen tirsdag ettermiddag.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) ligger ved lunsjtider ned 0,4 prosent til 68,45 dollar.

WTI-oljen ligger ned 0,6 prosent til 66,15 dollar.