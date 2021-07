Fredriksen-aksje til værs på Oslo Børs

Oslo Børs endte dagen med oppgang, der børsen steg med 1,40 prosent til 1.119,50 poeng.

Dagens bevegelser

Fredriksen-aksjen Seadrill endte dagen med en oppgang på 25,0 prosent etter at aksjen falt betydelig på mandag.

Oljeserviceselskapet DOF har tidligere steget betydelig etter at selskapet meldte at det har blitt tildelt to ny kontrakter i Brasil. Tirsdag falt imidlertid aksjen, og endte ned 13,3 prosent.

Solstad Offshore meldte på ettermiddagen at selskapet er tildelt kontrakter for CSVene «Normand Navigator» og «Normand Frontier». Aksjen endte opp 1,2 prosent.

Børstungvekteren Telenor endte dagen opp 3,8 prosent etter å ha levert sitt resultat for andre kvartal. Etter å ha justert for Myanmar-salget leverer Telenor en EBITDA 1 prosent bedre enn konsensus.

Gruveselskapet Nordic Mining endte opp 2,9 prosent. Selskapet meldte at det har signert en avtale om overtakelse av rutil-mineralet med Kronos, et globalt ledende pigment-selskap.

Det finske It-selskapet TietoEvry endte dagen med en oppgang på 6,4 prosent i løpet av dagen etter at selskapet presenterte sitt resultat for andre kvartal. Selskapet rapporterer sterk vekst og leverer høyere omsetning enn forventet. DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen uttaler at aksjen har null nedside og mulighet for dobling.

Insr endte som dagens vinneraksje, der aksjekursen steg 49,7 prosent. Selskapet, som har en lav markedsverdi, er ventet å avvikle sin forsikringsvirksomhet i løpet av 2021, og har tidligere solgt sine standardiserte porteføljer til Storebrand.

Oljeprisen

Ved stengetid på børsen koster et fat nordsjøolje (brent spot) 68,47 dollar, en nedgang på 0,4 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen omsettes for 66,15 dollar, ned 0,6 prosent.

Oljeprisen fortsatte nedgangen som startet etter at OPEC+ ble enige om en avtale om å øke produksjonen fra kartellet fra august og utover. Ny frykt for spredningen av coronaviruset og usikkerhet rundt etterspørselen på kort sikt er også årsaker både Reuters og Bloomberg forklarer fallet i oljeprisen med.