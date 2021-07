Wall Street hentet seg inn

Handelen har stengt på New York-børsen. Slik gikk det med de ledende indeksene:

Nasdaq -indeksen gikk opp 1,57 prosent og endte på 14.498 poeng.

-indeksen gikk opp 1,57 prosent og endte på 14.498 poeng. Mandagens fall på over 700 poeng var den verste børsdagen for Dow Jones siden oktober. Tirsdag spratt indeksen tilbake og endte på 34.512 poeng, etter en oppgang på 1,62 prosent.

siden oktober. Tirsdag spratt indeksen tilbake og endte på 34.512 poeng, etter en oppgang på 1,62 prosent. Den brede S&P 500 la på seg 1,52 prosent til 4.323 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg med 3,3 basispunkter til 1,214 prosent. Vix-indeksen, også kalt «fryktindeksen», falt med hele 11,87 prosent, til 19,83.

Et fat med nordsjøolje Brent kostet ved stenging 69,58 dollar, etter en økning på 1,41 prosent. WTI-oljen steg 1,36 prosent til 67,32 dollar fatet.

Boligbyggingen i USA økte med 6,3 prosent på månedsbasis i juni. Det gir en sesongjustert årstakt på 1,64 millioner boliger. Ifølge TDN Direkt var det ventet en årstakt på 1,59 millioner boliger. Samtidig har det blitt kjent at antall nye boligbyggingstillatelser falt med 5,1 prosent på månedsbasis i samme periode. Det gir en årstakt på 1,6 millioner, mot en ventet 1,7 millioner.

Roger Berntsen i Nordnet minner om at smittesituasjonen verden over har forverret seg den senere tid, noe som kan tvinge en rekke land til å gjeninnføre nye strenge tiltak for å hindre videre spredning. Om så skulle skje understreker han at veksten i verdensøkonomien vil svekkes på nytt.

Mandag valgte flere investorer å selge seg kraftig ned i sykliske selskaper.

I en oppdatering fra Morgan Stanley slår tallknuserne fast at aksjemarkedet beveger seg mot en korreksjon, og at investorer bør styre unna volatile aksjer.