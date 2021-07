Oslo børs åpner i grønt – Fredriksen-selskap fortsetter himmelferden

SDRL OTOVO BGBIO KYOTO KAHOT NOD INSR

Etter én times minutters handel stiger hovedindeksen på Oslo Børs 0,85 prosent til 1.129,07 poeng. Dette kommer etter en sterk gårsdag, hvor børsen endte opp 1,4 prosent.

Dette kommer etter at de amerikanske børsene på Wall Street steg kraftig tirsdag, der både Dow Jones og Nasdaq stengte opp 1,6 prosent. S&P 500 endte på sin side også kraftig i pluss, opp 1,5 prosent.

Oljeprisen

Oljeprisen er etter én times minutters handel opp 1,53 prosent til 69,62 dollar per fat.

Av oljeaksjene på Oslo børs er Equinor i skrivende stund opp 1 prosent prosent til en kurs på 172,2 kroner. Dette kommer til tross for en rapport at selskapet har opplevd en økning i antall jobbskader hos de ansatte. Videre er AkerBP opp 1,3 prosent til 241,2 kroner.

Fredriksen-aksje til værs

Riggselskapet Seadrill, der Jon Fredriksen er største eier, fortsetter himmelferden i børsens åpningsminutter. Etter én times handel er aksjens opp over 13,4 prosent, og er så foreløpig dagens børsvinner. Den siste måneden er aksjen opp 330 prosent.

Energiselskapet Otovo åpner opp 6,3 prosent. Dette kommer etter at selskapet onsdag morgen kunne rapportere at de allerede har overgått salgstallene for hele 2020. Helseselskapet BerGenBio stiger også ved børsstart, og er opp 3,17 prosent til en kurs på 22,76 kroner per aksje. Selskapet annonserte tidligere i dag at de presenterte lovende testresultater på konferansen Annual American Society for Virology.

Teknologifest

Flere teknologiselskaper har en sterk dag på børs onsdag.

Teknologiselskapet River Tech er så langt i dag opp 12,56 prosent. Aksjen er en av de store vinnerne på børs det siste året, og er med dagens utvikling opp over 700 prosent over perioden. Selskapet ble grunnlagt av investorene Morten Klein, Kristian Lundqvist og Ketil Skorstad tilbake i 2017.

Volue, som utvikler teknologi innenfor energi og infrastruktur, er også en av dagens store vinnere. Aksjen er opp 6,33 prosent i dag, etter å ha sunket jevnt gjennom året. Kahoot har også fått seg en skikkelig smekk den siste tiden, og er ned 58 prosent så langt i år. I dag er aksjen imidlertid opp 4,4 prosent til 40,38 kroner.

Nordic Semiconductor har vært en av årets børsvinnere med over 200 prosent oppgang, og fortsetter i grønt onsdag. Analytikerfavoritten er opp 4,4 prosent til en kurs på 271,2 kroner.

Energismell

Energiselskapet Kyoto Group er så langt en av dagens børstapere, og er ned 5,7 prosent til en kurs på 3 kroner per aksje. Selskapet, som er notert på Euronext Growth utvikler løsninger som skal fange opp energi fra fornybare energikilder.

Oljeselskapet DOF har også en tøff start på børsdagen, og er ned 9,17 prosent til 0,654 kroner. Dette kommer som en korreksjon etter at aksjen forrige uke steg med nesten 50 prosent, etter å landet to nye kontrakter i Brasil.

Forsikringsselskapet INSR Insurance Group er imidlertid aksjen som synker mest onsdag. Kursen er ned 10,23 prosent til 0,43 kroner per aksje.