Moderat oppgang på Wall Street

De amerikanske børsene åpner med en forsiktig oppgang onsdag ettermiddag.

Ved åpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen ligger opp 0,3 prosent.

Industriindeksen Dow Jones ligger opp 0,4 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite ligger opp 0,1 prosent.

Flere meglerhus har endret sine kursmål på Netflix etter at selskapet i etterhandelen på de amerikanske børser tirsdag kveld la frem sine kvartalstall, og selskapet kunne vise til et resultat pr aksje på 2,97 dollar, noe lavere enn forventingen på 3,15 dollar pr. aksje ifølge Refinitiv-konsensus.

Det skriver TDN Direkt onsdag.

Netflix fikk videre 1,54 millioner nye betalende abonnementer i løpet av kvartalet, mot ventede 1,19 millioner.

Johnson & Johnson la også frem kvartalstall, og selskapet slo estimater på forhånd, ifølge CNBC.

Verizon la onsdag frem tall som var 7 prosent over forhåndsestimater.

Onsdag er det ifølge TDN duket for avstemning over president Joe Bidens infrastrukturpakke på 1,2 billioner dollar. Reuters skriver at Republikanerne som har hjulpet til med å forhandle om denne pakken mener den ikke er klar enda. Nyhetsbyrået noterer også at flere har bedt majoritetsleder i Sentatet, Chuck Schumer, om utsettelse av avstemningen.