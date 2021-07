- - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,1 prosent før den sluttet på 1.131,88 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,5 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 71,44 dollar, opp 4,2 prosent. Equinor gikk opp 2,4 prosent og sluttet på 174,60 kroner mens Aker BP klatret 3,9 prosent til 247,30 kroner. Profilerte aksjer som Seadrill og Kahoot gikk opp henholdsvis 5,1 prosent og 8,4 prosent.

Oppturen fortsatte for Nordic Semiconductor som klatret 3,9 prosent til 270 kroner, den høyeste sluttnoteringen noensinne. Deutsche-Bank analytiker Robert Sanders har oppjustert kursmålet fra 270 kroner til 300 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. I forrige uke jekket DNB Markets-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen opp sitt kursmål på Nordic Semiconductor fra 272 til 350 kroner.

– Det er godt å se at flere begynner å se den underliggende verdien i Nordic Semiconductor, men det er fortsatt langt igjen til vårt kursmål, sier Wang Bjørnsen til Finansavisen.

Energiselskapet Otovo, som leverer solceller til privat- og bedriftskunder, hadde den 19. juli overgått salgstallene for hele 2020, ifølge en melding fra selskapet. Til sammenligning ble salgstallene for 2019 nådd den siste uken i 2020. Aksjen endte dagen uforandret på 11,10 kroner.

BerGenBio har kunngjort prekliniske data som evaluerer bemcentinib. Selskapets selektive AXL-hemmer for behandling av SARS-CoV-2-infeksjon ble presentert på konferansen Annual American Society for Virology. Forskerne konkluderte med at fosfatidylserinreseptorer, slik som AXL, forbedrer SARS-CoV-2-infeksjon, og at hemming av AXL er et potensielt lovende terapeutisk mål for covid-19. Aksjen gikk opp 3,2 prosent til 22,80 kroner.

Meglerhuset Kepler Cheuvreux og storbanken JP Morgan har jekket opp kursmålet på Telenor etter selskapets kvartalspresentasjon. Førstnevnte opererer med et kursmål på 155 kroner mens sistnevnte gir Telenor et kursmål på 156 kroner. Aksjen gikk opp 0,3 prosent til 154,05 kroner.