Onsdag ble en positiv opplevelse for amerikanske investorer. Ved stengetid endte de toneangivende indeksene slik:

Den brede S&P 500 -indeksen endte med en oppgang på 0,82 prosent.

-indeksen endte med en oppgang på 0,82 prosent. Industritunge Dow Jones endte opp 0,83 prosent.

endte opp 0,83 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq Composite endte opp 0,92 prosent.

Blant enkeltaksjer steg Chipotle nesten 12 prosent etter at hurtigmatkjeden tirsdag rapporterte inntekter som overgikk nivået før pandemien.

Netflix rapporterte skuffende kvartalstall etter at markedet stengte tirsdag. Selskapet uttalte at det forventer 3,5 millioner netto nye abonnenter i tredje kvartal, nesten 2 millioner under analytikernes estimater. Aksjen endte onsdag ned 3,28 prosent.

Tror på korreksjon

Enkelte strateger tror at markedet kan gå inn i en ustabil periode, og at vi kan se en korreksjon, skriver CNBC. Bekymringer om inflasjon og nye smittetilfeller i USA er momenter som investorer vurderer, skriver nyhetskanalen.

– Jeg tror det vi har sett her er de tidlige advarselstegnene til en korreksjon som vi sannsynligvis vil se... i slutten av august, september, oktober, sier Matt Maley, aksjestrateg i Miller Tabak, til CNBC.

Ifølge tall fra Johns Hopkins University har mer enn 191 millioner mennesker blitt påvist Covid-19 siden starten av pandemien, og mer enn 4,1 millioner har mistet livet.

Frykt, gull, krypto og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 8,52 prosent til 18,05 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.805,10 dollar, ned 0,34 prosent.

Tiåringen steg 7,07 basispunkter til 1,294 prosent.

Bitcoin steg 6,50 prosent til 31.764,70 dollar.