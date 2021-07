Forsiktig oppgang på Wall Street

De toneangivende indeksene på Wall Street åpner dagen relativt flatt.

Ved åpning ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen åpner opp 0,1 prosent.

Industritunge Dow Jones åpner opp 0,02 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpner opp 0,2 prosent.

Jobless claims overrasket

I forkant av børsåpningen ble det presentert ukentlige tall for førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims). 419.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 17. juli, ifølge USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et antall på 350.000, ned fra 360.000 uken før.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 3.236.000 pr. 10. juli. Dette er det laveste antallet siden 21. mars i fjor. På forhånd var det imidlertid ventet en mye større nedgang, til 3.100.000.

Reuters skriver ifølge TDN Direkt torsdag at investorene i markedet følger nøye med på utviklingen i arbeidsmarkedet hvilket er toneangivende for Federal Reserve sin pengepolitikk spesielt etter flere meldinger om høyere inflasjon som har gitt frykt rundt mindre støtte fra sentralbanken ettersom økonomien gjenåpnes.

I tillegg meldte sentralbanksjef Christine Lagarde i Den europeiske sentralbanken (ESB) under en pressekonferanse at inflasjonsutsiktene i euroområdet fortsatt er godt under målet på to prosent, skriver TDN.

Den nylige økningen i prisvekst er midlertidig og inflasjonsutsiktene for eurosonen er fortsatt dempet på mellomlang sikt. Sentralbanksjefen uttalte at inflasjonen trolig vil stige de kommende månedene, men falle neste år.