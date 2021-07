Snap-rally på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 14.732,13 poeng mens Dow Jones står i 34.987,87 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 4.388,57 poeng.

Snapchat-selskapet Snap mer enn doblet omsetningen og oppnådde langt bedre resultat enn ventet i andre kvartal. Inntektene økte med 116 prosent fra samme periode i fjor, til 982 millioner dollar. Ifølge Nyhetsbyrån Direkt hadde analytikere ventet en topplinje på 847 millioner. Antallet daglige aktive brukere økte med 23 prosent til 293 millioner. Nyheten sender aksjen opp 20 prosent i åpningsminuttene.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,31 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,4 prosent til 17,09.

«Fallende lange renter er for øvrig et negativt tegn, da det indikerer svakere vekstutsikter. Når det er sagt, alle fremtidige kontantstrømmer blir også mer verdt når renten faller. Derfor gjør vekstaksjene det relativt sett bra i et slikt scenario», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.