Teknologiaksje rett opp – fornybaraksje rett ned

Oslo Børs hadde en flat utvikling fredag morgen, og svingte mellom svak oppgang og svak nedgang. Til slutt endte hovedindeksen ned 0,05 prosent til 1.131,88.

Ned

Hydrogenselskapet Nel topper listen over de mest shortede aksjene på Oslo Børs. Fredag morgen meldte selskapet om at de blir med på en konsortiumavtale for å integrere fornybar energi i et prosjekt utenfor Nederland. Aksjen endte ned 3,04 prosent.

Scatec åpnet ned 9 prosent og fortsatte å stupe utover formiddagen, etter å ha levert svakere kvartalstall enn ventet. Aksjen stengte ned over 16 prosent og toppet listen over dagens mest omsatte aksjer. Grunnet de voldsomme kursbevegelsene ble det utløst handelsstands for andre gang drøyt en halvtime etter åpning.

Zaptec og Hexagon Composite er blant aksjene som blir tatt inn i Investtechs hold-deg-unna-portefølje. Fredag endte aksjene ned 1,91 og 0,87 prosent.

Børsnykommeren Green Minerals , som ble skilt ut av Seabird Exploration og børsnotert i mars, fremhever tre høydepunkter i forbindelse med presentasjonen av tall for andre kvartal og sikter mot flere partnerskap fremover. Investorene ser ikke ut til å la seg imponere, og aksjen falt 2,36 prosent i kjølevannet av rapporteringen.

Seismikkselskapet TGS straffes av økende satsing på fornybar energi og rapporterte et av sine dårligste kvartaler i historien . Meglerhuset Barclays kuttet kursmålet, og aksjen endte ned 0,30 prosent.

Norsk Hydro knuser forventingene og leverer et driftsresultat som er over en halv milliard bedre enn ventet. Aksjen falt likevel 0,85 prosent.

Opp

Det europeiske oppkjøpsfondet Vitruvian Partners investerer 420 millioner og blir største aksjonær i e-helseselskapet Carasent, ble det opplyst om i en melding torsdag kveld. Det ble utløst handelsstands i Carasent rett etter åpning. Aksjen stengte opp 8,27 prosent.

Zalaris steg 2,73 prosent etter at selskapet annonserer at det inngår en femårig avtale med Amica Group for leveransen av skybaserte SAP SucessFactors Talent Management-moduler.

Elliptic Laboratories ble dagens vinner, og steg hele 23,22 prosent. Det var ingen spesielle nyheter som drev oppgangen.