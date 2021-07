Wall Street stenger opp - Rekorddag for Dow Jones

Wall Street åpnet opp, og de toneangivende indeksene holdt seg i grønt ut dagen.

Ved stengetid ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen stengte opp 1,0 prosent, til 4.411,79.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite 1,0 prosent, til 14.836,99.

Industritunge Dow Jones steg 0,7 prosent, til 35.061,55.

Dow Jones steg til over 35.000 for første gang i dag, en ny rekord for den amerikanske industriindeksen. Hittil i år har indeksen steget med 14 prosent.

Det var tech-aksjenes dag på børs, med optimisme i markedet grunnet kvartalstallrapportering som har trumfet prognoser. Aksjer som Twitter og Snap steg henholdsvis 3 og 24 prosent fredag etter å ha lagt frem gode kvartalstall. Facebook var opp 5 prosent og Alphabet la på seg 3,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg til 1,28 prosent og lettet litt på ukens tidligere bekymringer om obligasjonsmarkedet. Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 2,77 prosent til 17,20.