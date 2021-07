Blandet på Asia-børsene

I Japan stiger Nikkei 1,22 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,26 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 2,18 prosent, mens Hang Seng slankes med 2,91 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,48 prosent, Sensex i India stiger 0,11 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,031 prosent. Straits Times i Singapore faller med 0,54 prosent.

Kina fortsetter å stramme grepet rundt tech-sektoren. Sist i rekken over rammede firmaer er internettselskapet Tencent. Giganten ble på lørdag, som et ledd i en anti-monopolistisk kinesisk strategi, beordret til å gi fra seg sine eksklusive musikkrettigheter. Aksjen faller med over 6 prosent.

Makrotall

Det har tikket inn makrotall fra Japan, som viser at PMI for industrisektoren i Japan falt til 52,2 i juli, fra 52,4 i forrige måned, ifølge TDN Direkt.

PMI for tjenestesektoren falt til 46,4 fra 48,0 måneden før, og den sammenstilte indeksen falt til 47,7, fra 48,9.

En indeks over 50 poeng indikerer økende aktivitetsnivå i økonomien.