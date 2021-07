Hovedindeksen på Oslo Børs følger oljeprisen og er etter to og en halv times handel ned med 0,28 prosent til 1.128.

Ned

Lørdag annonserte Seadrill at de er kommet til enighet med sentrale långivere om en plan som sikrer videre drift av riggselskapet. Bankene og fond som har kjøpt opp bankgjeld med store rabatter vil omgjøre gjelden til 83 prosent av aksjekapitalen i «nye» Seadrill. John Fredriksen bli med videre. Dagens aksjonærer vil bare beholde 0,25 prosent av eierskapet, mot tidligere anslått 1 prosent.

Etter en nedgang på 22 prosent i førhandelen, har handelen kun vært åpen i korte tidsrom. Da handelen ble åpnet dundret aksjen ned med 40 prosent, og handelen ble igjen stoppet etter kort tid. Handelen er fortsatt stengt, med en nedgang på 39 prosent.

Scatec leverte fredag svakere kvartalstall enn ventet . Fredag ble handelen stanset to ganger og endte med en nedgang på over 16 prosent. Under kvartalsrapportpresentasjonen meldte selskapet at de har inngått en prinsippavtale med sine långivere i Ukraina.

Mandag fortsetter nedgangen med 2,95 prosent. Klokken halv 11 var aksjen omsatt for 102 millioner kroner – over to ganger så mye som neste selskap på listen.

Hydrogenselskapet Nel topper listen over de mest shortede aksjene på Oslo Børs. Mandag fortsatte nedgangen for aksjen, med 2,60 prosent.

Fredag uke knuste Hydro forventningene da de la frem kvartalstall. Aksjen endte fredagen med nedgang. Nedgangen fortsatte for selskapet på mandag, som faller 0,57 prosent.