Oslo børs henter seg inn – Fredriksen-aksje dundrer ned

Oslo børs åpnet rett ned mandag, og var i børsens åpningsminutter ned 0,65 prosent. Ved lunsjtider er imidlertid mye av fallet hentet inn, og hovedindeksen er nå ned 0,02 prosent til 1.131,580 poeng.

Oljeprisen

Oljeprisen fortsetter å falle mandag ettermiddag. I skrivende stund koster et fat brent-olje 73,76 dollar, ned 0,58 prosent. Videre faller WTI-oljen med 0,57 prosent til 71,64 dollar.

Til sammenlikning kostet et fat brent-olje 72,38 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

– Forrige mandags panikk over deltavarianten og dens innvirkning på gjeninnhentingen av oljeetterspørselen var slutt i midten av forrige uke. Men selve frykten for varianten fortsetter å henge i luften, og kan forhindre at oljeprisen stiger til nye høyder, sier administrerende direktør Vandana Hari i Vanda Insights til S&P Global Platts, ifølge TDN Direkt.

Av de store oljeselskapene på Oslo Børs er Equinor ved lunsjtider opp 0,63 prosent til en kurs på 173,64 kroner per aksje, mens Aker BP stiger 0,49 prosent til 245,2 kroner per aksje.

Opp

Dagens børsvinner er AKOBO Minerals , som er notert på Euronext Growth. Aksjen er opp 11,43 prosent til 8,19 kroner per aksje. Selskapet ble børsnotert forrige uke, og mineralselskapet er siden dette ned 3,65 prosent.

Børsvinneren Kongsberg Automotive er ved lunsjtider opp 5 prosent til 2,915 kroner per aksje, noe som innebærer en oppgang på 85,87 prosent i løpet av en årsperiode.

Børsmyggen River Tech stiger pent mandag, og er opp 8,7 prosent til 50 kroner per aksje. Teknologiselskapet har opplevd enorm vekst den siste tiden, og aksjen er opp hele 590 prosent i løpet av det siste året. Den kraftige oppgangen kommer etter at selskapet i november 2020 utviklet en ny strategi og nytt navn for selskapet.

Ned

Fredriksen-selskapet Seadrill dundrer ned mandag, og aksjen er ned 46,77 prosent til 3,3 kroner. Aksjen har vært svært volatil den siste tiden, og samtidig som kursen er ned over 52 prosent den siste uken er den opp 82 prosent de siste tre månedene.

ESG-aksjen Scatec synker 2,95 prosent til en kurs på 192,4 kroner per aksje. Dette kommer etter at DNB Markets rapporterte om at de nedjusterer kursmålet i aksjen til 170 kroner fra tidligere 181 kroner, og gjentar salgsanbefalingen.

Quiz-selskapet Kahoot synker også mandag, og er i skrivende stund ned 3,86 prosent til 40,3 kroner. Aksjen er også ned 57,67 prosent så langt i 2021, en svak prestasjon som ble bekreftet da selskapet for noen uker siden rapporterte om en stor nedgang i organiske brukere.