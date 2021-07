Rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 14.803,44 poeng mens Dow Jones står i 35.030,68 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.407,73 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,26 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,7 prosent til 18,52.

Mandag debuterer Lucid Motors på Nasdaq etter en fusjon med SPAC-selskapet Churchill Capital Corp. Avtalen, hvor sistnevnte la 4,5 milliarder dollar på bordet, ble kjent i februar. Lucid Motors forventer å selge sin Lucid Air, en elektrisk luksus-sedan bygget på Lucids fabrikk i Arizona, i løpet av andre halvdel av 2021.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) Et «Special Purpose Acquisition Company» – SPAC – er et børsnotert skallselskap uten virksomhet, som er på jakt etter å kjøpe et privateid selskap, for så å ta det på børs «bakveien».

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror ikke hverken europeiske eller amerikanske myndigheter vil trekke i «nødbremsen» og gjeninnføre nye strenge smittetiltak da brorparten av befolkningen nå er helt eller delvis vaksinert.

«Med andre ord bør den økonomiske veksten i verden kunne opprettholdes i tiden fremover, noe som er alfa og omega for aksjemarkedene», skriver Berntsen i en oppdatering.

En Bitcoin omsettes for 38.271 dollar, opp 11,7 prosent. Ubekreftede rykter om at Amazon skal ta i bruk Bitcoin som betalingsmåte for sine produkter har gitt kryptovalutaen et løft etter kursfallet den siste tiden.

Tøffere reguleringer i Kina bidro til å sende den kinesiske CSI 300-indeksen ned 3,2 prosent i mandagens handel.