Oslo Børs stengte opp – Fredriksen-selskap sank som en stein

Ved børsslutt mandag sto hovedindeksen i 1.137,580 poeng, opp 0,5 prosent. Dette kom etter en svak åpning der hovedindeksen var ned 0,6 prosent etter bare fem minutters handel.

Olje

Oljeprisen tok seg også opp i takt med hovedindeksen på Oslo Børs. Ved børsslutt kostet et fat brent-olje 74,35 dollar, som innebærer en oppgang på 0,22 prosent i løpet av dagen. Videre var WTI-oljen opp 0,17 prosent til 72,16 dollar per fat.

Barclays kom nylig ut med estimater for oljeprisen. De mener at hvor raske OPEC+ er med de kommende produksjonsøkningene vil være avgjørende, og beskriver at dersom OPEC+ er trege kan oljeprisen stige til over 100 dollar per fat.

Av de store oljeaksjene på Oslo Børs er Equinor opp 3,07 prosent til en kurs på 177,16 kroner per aksje, mens Aker BP stiger med 2,87 prosent til 251 kroner.

Ned

Av aksjene som hadde en tung dag på børsen kom Seadrill desidert verst ut. Fredriksen-selskapet sank 51,61 prosent til 3 kroner etter at handelen ble stoppet flere ganger i løpet av dagen. Nedgangen kommer etter at SEB uttalte at de mener aksjen kommer til å være verdt 25 øre.

ESG-aksjen Scatec fikk seg også en knekk mandag, og endte ned 4,67 prosent til en kurs på 189 kroner per aksje. Dette kom etter at DNB Markets rykket ut med en salgsanbefaling, og nedjusterte kursmålet fra 180 til 170 kroner per aksje.