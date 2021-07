Fallet på Wall Street tiltar

Etter at Wall Street stengte i grønt mandag, åpnet alle de toneangivende indeksene på Wall Street i rødt tirsdag.

Ved 18-tiden har fallet tiltatt, og indeksene ser slik ut:

Den brede S&P 500-indeksen faller 0,7 prosent, til 4.389,1 poeng.

Industritunge Dow Jones faller 0,5 prosent, til 34.988,9 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite faller 1,8 prosent, til 14.580,7 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,29 prosent mens Vix-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,7 prosent til 18,59.

Tesla knuste forventningene da de presenterte resultatene fra andre kvartal etter stengetid på Wall Street mandag. Aksjen steg i førhandelen, men faller 3,3 prosent tirsdag kveld.

Tesla-rivalen Lucid Motors, ledet av tidligere sjefsingeniør for Tesla Model S, steg 15 prosent på sin første handelsdag på Nasdaq. Før børsåpning tirsdag var rivalen verdsatt til omtrent en hundredel av Tesla. Lucid Group faller om lag fire prosent etter et par minutters handel tirsdag.

Viktige tall i vente

Markedene venter på flere viktige hendelser i USA denne uken. En rekke store teknologiselskaper rapporterer kvartalstall, onsdag kommer Fed med en rentebeslutning og fredag kommer inflasjonstallene for juni.

Etter børsstenging tirsdag skal blant annet Apple, Alphabet, Visa og Microsoft rapportere kvartalstall. I følge Yahoo Finance er det følgende forventninger til noen utvalgte store teknologiselskaper.

Apple forventes at leverer et resultat per aksje på 1,01 dollar

forventes at leverer et resultat per aksje på 1,01 dollar Det forventes at Alphabet leverer et resultat på 19,34 dollar per aksje

leverer et resultat på 19,34 dollar per aksje Fra Visa forventetes et resultat per aksje på 1.35 dollar

forventetes et resultat per aksje på 1.35 dollar Det er ventet at Microsoft skal levere et resultat på 1,92 dollar per aksje.

Tallene for andre kvartal har så langt vært bedre enn forventet for majoriteten av S&P 500- selskapene. I følge CNBC har 88 prosent av selskapene som inngår i S&P 500-indeksen og som har rapportert tall levert resultater over forventningene. Både Apple og Alphabet stiger etter et par minutters handel, mens Visa og Microsoft er ned i forkant av kvartalsrapporteringen.