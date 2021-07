Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen med en nedgang på 0,37 prosent til 1.133,4 poeng.

Seadrill falt mest av aksjene på børsen med en nedgang på 21,0 prosent i løpet av dagen. Selskapet presenterte i helgen sin redningsplan, der det kom frem at selskapet reduserer gjelden betraktelig og sikrer likviditet. SEB-analytiker Kim André Uggedal mener imidlertid at aksjen ikke er verdt mer enn 25 øre . På formiddagen ble i tillegg kjent at John Fredriksens Hemen Holding har solgt 100.000 aksjer i selskapet.

Tungvekteren Equinor falt tilbake noe dagen før resultatfremleggelsen, og endte ned 1,0 prosent.

Airthings meldte i morgentimene at selskapet har landet en stor kontrakt i USA. Selskapet endte opp 8,3 prosent.

Agilyx åpnet med en brå oppgang etter nyheter om ny teknologiutvikling i selskapet, men falt så nesten umiddelbart tilbake og endte dagen med en nedgang på 0,8 prosent.

Aker Carbon Capture falt 0,5 prosent etter nyheter om en brann på et Norcem-anlegg som selskapet skal levere karbonfangstteknologi til.

Norwegian -kreditorer konverterer millionkrav til nye aksjer i selskapet, som steg 0,5 prosent på børsen.

Elliptic Laboratories stiger om lag 0,4 prosent etter at det ble meldt at selskapet sertifiserer bruken av Maxim Integrateds smarte lydforsterker i sin AI Virtual Smart Sensor-plattform.

Olje

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) ligger ved stengetid for børsen ned 0,3 prosent til 74,55 dollar fatet.

WTI-oljen omsettes på sin side for 71,86 dollar, en nedgang på 0,4 prosent.

TDN Direkt skrev tirsdag formiddag at analytikere ser på den raske spredningen av delta-varianten som et risikomoment for oljeprisen, ettersom det kan bringe med seg utvidet og strengere mobilitetsrestriksjoner.

Videre venter oljemarkedet på lagertallene fra API (American Petroleum Institute), som kommer tirsdag kveld, og senere EIA-tallene på onsdag.