Rød dag på børsene i Asia

I Japan faller Nikkei 1,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,94 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,59 prosent, mens Hang Seng synker 0,24 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,22 prosent, Sensex i India faller 0,63 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,70 prosent. Straits Times i Singapore er med 0,25 prosent

Hard medfart for kinesiske aksjer

Indeksen CSI 300 som følger de største kinesiske aksjene på fastladet og Hong Kongs Hang Seng-indeks har den siste tiden prestert dårligst i Asia.

– Det har ikke vært en eneste to-dagers nedgang for Hang Seng-indeksen siden finanskrisen som har vært så stor som nedgangen de siste to dagene, skrev analytikere i Bespoke Investment Group i et notat i følge CNBC.

Nedgangene kommer etter at kinesiske regulatorer har fortsatt å øke tilsynet i sektorer som spenner fra teknologi til utdanning og matlevering.