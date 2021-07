Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot en svak nedgang på 0,11 prosent fra start. Nordnet analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,2]%.

Olje

Onsdag morgen omsettes et fat brent-olje for 74,74 dollar, en oppgang på 0,04 prosent i løpet av natten. WTI-oljen blir omsatt for 71,99 dollar, opp 0,2 prosent.

Oppgangen skal ifølge TDN Direkt være støttet av en svekket dollar og et høyere enn ventet oljelagertrekk.

Ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API) falt råoljelagrene i USA med 4,7 millioner fat i forrige uke, der det på forhånd ifølge oilprice.com var ventet et lagertrekk på 3,4 millioner fat.

Oljeprisen har ifølge TDN videre blitt støttet av en svekket dollar, ifølge DailyFX-strateg Margaret Yang, som forklarer at investorer venter at sentralbanksjef Jerome Powell i Federal Reserve vil gjenta sitt «duete» standpunkt ved rentebeskjeden onsdag.

Markedsaktørene vil videre rette blikket mot de ukentlige oljelagertallene fra det amerikanske energidepartementet, som ventes fremlagt klokken 16.30 senere i dag.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,94 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,59 prosent, mens Hang Seng synker 0,24 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,22 prosent, Sensex i India faller 0,63 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,70 prosent. Straits Times i Singapore er med 0,25 prosent

Den siste tiden har kinesiske aksjer for hard medfart etter at kinesiske regulatorer har fortsatt å øke tilsynet i sektorer som spenner fra teknologi til utdanning og matlevering.